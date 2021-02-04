瀍河区：扎紧“四个口袋” 严防疫情输入

今日，洛报融媒记者从瀍河区委宣传部获悉，该区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室就全面扎实做好疫情防控工作进行部署，要求各成员单位坚决扎紧国外入境、陆路口岸、冷链物流、跨省流动“四个口袋”，严格按照标准要求，采取精准措施，稳控疫情防大局。

今日，洛报融媒记者从瀍河区委宣传部获悉，该区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室就全面扎实做好疫情防控工作进行部署，要求各成员单位坚决扎紧国外入境、陆路口岸、冷链物流、跨省流动“四个口袋”，严格按照标准要求，采取精准措施，稳控疫情防大局。

对入境隔离期满返洛人员，瀍河区将实行全流程闭环管理，闭环转运至居住地，符合条件的实行7天居家隔离+7天居家健康监测；不具备居家隔离条件的，一律集中隔14天，期间做好体症状等监测，流动外出时做好防护，不参加聚集性活动，并在第2天、第7天各开展一次核酸检测。

对有中高风险地区旅居史的人员，瀍河区将严格执行“向所到社区报备+持48小时内核酸阴性证明+居家隔离直至离开风险地区满14天(不符合居家隔离医学观察的仍需集中隔离医学观察)+2次核酸检测(分别在第7、14天进行检测)”的管控措施；如不能提供48小时内核酸检测阴性证明，到洛后第一时间集中隔离并进行核酸检测，24小时内出具结果，结果为阴性的再执行14天居家隔离医学观察和2次核酸检测。期间不聚集，不流动。

此外，瀍河区还将继续把进口冷链食品及其从业人员作为重点监测对象，开展核酸检测和预防性消毒工作。加强对集中隔离点、居家隔离点、医疗机构、超市、农贸市场、进口货物、物流快递、冷链仓库、交通工具等高风险场所及人员的监测。

对于会议、培训等人员聚集性活动，超过200人或有省外人员参加，要向市疫情指挥部提出申请；单场活动规模200人以下的，要向区疫情防控指挥部提出申请。（洛报融媒记者 刘嘉仪 通讯员 王少峰）