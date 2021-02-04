洛阳新冠疫苗接种情况怎么样？记者实地探访

近日，不少市民咨询新冠疫苗接种问题。今日，记者走访多个社区卫生服务中心发现，我市新冠疫苗接种工作正常有序，咨询者明显增多。有关部门负责人建议，未接种疫苗和疫苗次数未打完的市民应尽快前去接种。去打疫苗前，最好提前了解接种点的疫苗存量和接种时间，并进行网上预约。

近日，不少市民咨询新冠疫苗接种问题。今日，记者走访多个社区卫生服务中心发现，我市新冠疫苗接种工作正常有序，咨询者明显增多。有关部门负责人建议，未接种疫苗和疫苗次数未打完的市民应尽快前去接种。去打疫苗前，最好提前了解接种点的疫苗存量和接种时间，并进行网上预约。

今日10时许，记者在洛龙区科技园社区卫生服务中心看到，虽然当日打疫苗的工作人员不上班，但前来咨询的市民络绎不绝，两名工作人员正在门口耐心解答问题。

“与前段时间相比，这两天来咨询的人也明显多了不少。”其中一名工作人员告诉记者，目前，该中心在工作日可正常接种第一针和第二针新冠疫苗，成年人的接种时间是上午8点半至11点，12岁至17岁的未成年人的接种时间为下午2点半至5点半。

随后，记者来到洛龙区开元东社区卫生服务中心，这里同样有不少市民在咨询疫苗问题，一名工作人员在门口接待回复。记者了解到，该中心在工作日可正常为市民接种新冠疫苗，接种时间为周一至周五的下午2点半至5点。针对12岁至17岁未成年人的疫苗接种工作，该中心正在加紧筹备，很快就能进行。