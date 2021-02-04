一律暂停！涉及洛阳所有校外培训、暑期托管、幼儿园等

1日，洛报融媒记者从全市教育系统新冠肺炎疫情防控工作会议上获悉，即日起，全市所有校外培训机构的线下培训活动一律暂停，暑期托管服务一律暂停，幼儿园(含民办)一律暂停，学生聚集活动一律暂停。

1日，洛报融媒记者从全市教育系统新冠肺炎疫情防控工作会议上获悉，即日起，全市所有校外培训机构的线下培训活动一律暂停，暑期托管服务一律暂停，幼儿园(含民办)一律暂停，学生聚集活动一律暂停。

全面暂停暑期托管和校外培训

据介绍，按照通知要求，我市将按照“争取主动，及早落实，避免疫情反弹”的工作要求，扎实做好全市教育系统疫情防控工作，确保师生安全。各县区教育局、学校将履行属地管理责任，立即激活教育系统疫情应急指挥体系，启动应急处置机制。

坚持“四个一律”的原则暂停线下相关活动：即日起，所有校外培训机构的线下培训活动一律暂停，暑期托管服务一律暂停，幼儿园(含民办)一律暂停，学生聚集活动一律暂停。

按照要求，全市各级各类学校(含幼儿园)不得组织学生返校，已经安排返校的，立即停止校内活动，确保学生和教师平安离校。校园一律实行封闭管理，校外无关人员一律不得进入校内。各县区教体局将加强排查巡查工作，对于违规开展培训的校外培训机构，将坚决查处、取缔并进行通报，最大力度查处违规培训行为。