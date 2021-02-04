洛阳市图书馆实行预约进馆、限流、暂停读者活动等措施

洛报融媒记者刚刚从洛阳市图书馆获悉，该馆即日起实施预约进馆、限流、暂停读者活动等措施。

洛报融媒记者刚刚从洛阳市图书馆获悉，该馆即日起实施预约进馆、限流、暂停读者活动等措施。

1.从即日起，全面实行预约进馆制度，每天预约进馆人次上限为1000人，读者可关注微信订阅号“洛阳市图书馆”或服务号“洛阳图书馆”进行预约，也可扫描图书馆入口处的二维码现场预约；无法预约的需登记有效身份证件。

2.读者入馆时需检测体温，查验健康码，体温正常且健康码为绿码的方可入馆，读者入馆后馆须全程佩戴口罩。

3.馆内各阅览与自修空间，要求每张阅览桌限坐两人，并保持一米距离。

4.一楼的自助书吧自8月2日起，开放时间调整为8：30至18:30。

5.即日起，暂停馆内的各类读者活动，恢复活动时间视疫情形势另行通知。

6.馆内所有空间禁止读者用餐。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 张炜 文/图）