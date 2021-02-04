老城区浦东社区：设置党员先锋岗 织密疫情防控网

1日，洛报融媒记者在老城区南关街道办事处浦东社区看到，该社区工作人员正在党员先锋岗值守，认真做好出入排查、信息登记、体温测量、疫苗接种宣传、卫生消毒等工作。
1日，洛报融媒记者在老城区南关街道办事处浦东社区看到，该社区工作人员正在党员先锋岗值守，认真做好出入排查、信息登记、体温测量、疫苗接种宣传、卫生消毒等工作。
1日，洛报融媒记者在老城区南关街道办事处浦东社区看到，该社区工作人员正在党员先锋岗值守，认真做好出入排查、信息登记、体温测量、疫苗接种宣传、卫生消毒等工作。
全市新冠肺炎疫情防控工作专题会议召开后，该社区迅速行动，积极部署落实各项疫情防控工作。社区在小区设置多个党员先锋岗，将基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥在第一线，对小区进行严防严控，加强门岗防控检查工作，做好测量体温、查验健康码等出入登记工作。
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