关于疫情防控，洛阳这些博物馆都有新要求

1日，洛报融媒记者从洛阳民俗博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆、洛阳隋唐大运河博物馆、洛阳仓窖博物馆等处获悉，按照疫情防控最新要求，博物馆(纪念馆)纷纷推出限制观众流量、分时段预约等举措。

1日，洛报融媒记者从洛阳民俗博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆、洛阳隋唐大运河博物馆、洛阳仓窖博物馆等处获悉，按照疫情防控最新要求，博物馆(纪念馆)纷纷推出限制观众流量、分时段预约等举措。

综合来看，各场馆均要求参观者佩戴口罩、出示身份证和绿色健康码，并接受体温测量。

体温高于37.3℃或出现咳嗽、气促等现象者，将被谢绝入馆参观。对无法出示健康码的老年人或青少年游客，需有相关的监护人陪同，并出示有效证件，填写信息登记表后入馆参观。

团队参观可拨打相关场馆电话提前预约，大部分场馆要求每团参观人数控制在50人以内，团队需要签署疫情参观安全承诺书。

如果您和亲友打算到博物馆(纪念馆)参观，请提前关注相关场馆的微信公众号，了解相关信息。部分预约咨询电话如下：洛阳民俗博物馆(0379)63961077；八路军驻洛办事处纪念馆(0379)63952409；洛阳隋唐大运河博物馆(0379)63532448；洛阳仓窖博物馆(0379)65556161。

需要注意的是，所有来自或途经国内疫情中高风险地区的观众，须经14天集中隔离观察后，并持48小时内核酸检测阴性证明，方可入馆。同时各博物馆(纪念馆)将根据具体实际情况采取控制入场限流等措施。（洛报融媒记者 智慧 实习生 李玉冰 文/图）