洛阳全市公厕至少每2小时消杀一次

今日，市城市管理局下发通知，为做好疫情防控，全市城市管理部门将进一步加强居民庭院(城中村)垃圾清理、规范环卫设施及垃圾收集场所的预防性消杀工作。

今日，市城市管理局下发通知，为做好疫情防控，全市城市管理部门将进一步加强居民庭院(城中村)垃圾清理、规范环卫设施及垃圾收集场所的预防性消杀工作。 今日，市城市管理局下发通知，为做好疫情防控，全市城市管理部门将进一步加强居民庭院(城中村)垃圾清理、规范环卫设施及垃圾收集场所的预防性消杀工作。 居民庭院(城中村)要有专人负责清扫保洁和消杀，定点堆放垃圾，提倡所有垃圾装袋收集。垃圾堆放点配备专用垃圾收集容器，做到垃圾不外露、不落地、日产日清。每天对垃圾收集容器及周边消杀不少于3次，每次作用时间不少于60分钟。 公厕每天开窗通风，全面消杀后方可开放，公厕地面、墙壁、便池等重点位置至少每2小时消杀一次，每次作用时间不少于30分钟。 垃圾中转站和收运点每日消杀不少于3次，作业前对箱体、池底、墙面、地面等进行喷雾消杀，作业中对生活垃圾进行不间断喷洒消杀，作业后对地面、墙面、箱体、门窗等再次进行全面喷雾消杀。 垃圾运输车密闭运输，运输过程中不能出现垃圾撒、挂和污水滴漏现象。对车体不净的垃圾运输车，首次发现警告，二次发现取消其清运资格。车辆完成清运作业，全面消杀后方可离开垃圾中转站。 道路果皮箱实行专人管理和套袋收集，建立机动消杀队伍，每日消杀不少于2次，每次作用不少于60分钟。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 实习生 田舒琪)