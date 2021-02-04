洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳全市公厕至少每2小时消杀一次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.01 18:27

　　今日，市城市管理局下发通知，为做好疫情防控，全市城市管理部门将进一步加强居民庭院(城中村)垃圾清理、规范环卫设施及垃圾收集场所的预防性消杀工作。

　　居民庭院(城中村)要有专人负责清扫保洁和消杀，定点堆放垃圾，提倡所有垃圾装袋收集。垃圾堆放点配备专用垃圾收集容器，做到垃圾不外露、不落地、日产日清。每天对垃圾收集容器及周边消杀不少于3次，每次作用时间不少于60分钟。

　　公厕每天开窗通风，全面消杀后方可开放，公厕地面、墙壁、便池等重点位置至少每2小时消杀一次，每次作用时间不少于30分钟。

　　垃圾中转站和收运点每日消杀不少于3次，作业前对箱体、池底、墙面、地面等进行喷雾消杀，作业中对生活垃圾进行不间断喷洒消杀，作业后对地面、墙面、箱体、门窗等再次进行全面喷雾消杀。

　　垃圾运输车密闭运输，运输过程中不能出现垃圾撒、挂和污水滴漏现象。对车体不净的垃圾运输车，首次发现警告，二次发现取消其清运资格。车辆完成清运作业，全面消杀后方可离开垃圾中转站。

　　道路果皮箱实行专人管理和套袋收集，建立机动消杀队伍，每日消杀不少于2次，每次作用不少于60分钟。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 实习生 田舒琪)
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·多走几步路，他就胸闷喘粗气
  • ·雨天健康不“发霉” 疾控专家有妙招
  • ·“走错路”的节育环 竟“入侵”膀胱诱发结石
    		•
    白沙半日闲 好吃又好玩
    白沙半日闲 好吃又好玩
    白沙半日闲 好吃又好玩
        这是一个去过一次，就难以忘记的传统村落，它有一千多年的历史，不仅有许多遗迹，有大诗人写的古诗，有小孩...
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
  • ·漫步石头部落 哼起“田园牧歌”
  • ·邙山街道水口村 仿古建筑新风貌
    		•  
    新闻排行
  • 江凌主持召开市新冠肺炎疫情防控指挥...
  • 受汛情和疫情防控影响 洛阳市多家景区...
  • 洛阳新冠疫苗接种情况怎么样？记者实...
  • 祝贺！洛阳选手鲍珊菊和队友夺得奥运金牌
  • “同行密接人员自查”小程序是正规的...
  • 206亩辣椒遭暴雨袭击 伊川姑娘24万斤...
  • 洛阳市公交集团：严格落实防控措施 加...
  • 偃师区大口镇铁村小学临时安置点来了...
  • 洛阳网推出防疫表情包 动动手指传递防...
  • 8月1日河南新增3例确诊病例和28例无症...
    		•
    百姓呼声
  • · 公共充电桩为何强制设定无法充至满电？
  • · 洛阳机场正在着手准备三期改扩建筹备工作
    • 精彩图片
    洛阳站、洛阳龙门站加...
    瀍河区：加大入洛外地...
    洛阳北郊机场：坚决守...
    加快安置房建设 早日圆...
    精彩热帖

    天官王府

    光影瞬间 晨 练

    洛阳神鹰救援队

    争强斗胜
    /夏游上阳宫
    /老赵：到宜阳玩别忘了这个景区！
    /我用相机做画笔 描绘新版《爱莲说》
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605