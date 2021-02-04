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洛阳商超行业全面加强疫情防控
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.01 18:27

　　洛报融媒记者1日从市商务局获悉，根据省商务厅下发通知，我市已要求全市商超行业做好疫情防控工作——

　　即日起，启动商超行业疫情防控措施，确保出现疫情后，第一时间启动应急处置。

　　严格落实疫情防控要求，对进店进场顾客进行体温检测、查验健康码，坚持落实进场购物人员必须佩带口罩的要求。

　　重启“一米线行动”，在顾客排队、人员就餐、职员办公等区域落实人与人之间保持一米以上安全距离的要求。

　　各商超企业负责员工入口和商场入口的检查人员、肉类水产等生鲜食品销售岗位人员应佩戴一次性医用口罩。

　　落实公共场所消杀制度，明确责任人，每天安排三个时间段对走廊、地面、电梯、卫生间等公共区域，以及生鲜柜台内使用的工具和设备进行清洁和消毒，并做好消杀记录。在生鲜区域，做好温馨提示，提醒顾客不要用手直接接触商品。

　　严格落实生鲜食品进货查验和索证索票制度，重点关注禽畜动物产品的“动物产品检疫合格证明”“肉品品质检验合格证(国产)”和“入境货物检验检疫合格证(进口)”，所有票证做好记录和存档，不得经营无证食品。

　　针对目前疫情防控和防汛工作要求，商超企业做好物资储备，加强消杀物资、居民生活必需品的采购和储备，确保满足居民消费要求。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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