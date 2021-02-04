洛阳市少年儿童图书馆今起限流 每天进馆人数总量不超过3000人

洛报融媒记者从洛阳市少年儿童图书馆了解到，为有效控制和降低疫情传播风险，保障读者们身体健康，洛阳市少年儿童图书馆特制定最新防控要求，请广大读者积极配合。
洛报融媒记者从洛阳市少年儿童图书馆了解到，为有效控制和降低疫情传播风险，保障读者们身体健康，洛阳市少年儿童图书馆特制定最新防控要求，请广大读者积极配合。
洛报融媒记者从洛阳市少年儿童图书馆了解到，为有效控制和降低疫情传播风险，保障读者们身体健康，洛阳市少年儿童图书馆特制定最新防控要求，请广大读者积极配合。
开馆时间：周二至周日9:00—18:00，周一闭馆。
1、读者进馆前主动出示“疫情防控健康码”，配合工作人员测量体温。并出示有效证件刷卡或人脸识别登记后即可入馆。(读者证、身份证、社保卡均可)“健康码”非“绿码”人员不得进入；体温超过37.3℃(含)，或有发烧、咳嗽等感冒症状的读者谢绝入馆并配合赴医院发热门诊就诊。
2、进馆后需全程佩戴口罩，保持1米以上安全防控距离。
3、对进馆读者数量采取限流措施。每天进馆人数总量不超过3000人，同时在馆人数不超过600人，超过600人将采取限流措施。
4、如遇突发事件，听从工作人员的指引有序疏散。
5、少儿馆总馆会展中心出口处城市书房从8月2日起暂停开放，具体开放时间另行通知。
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