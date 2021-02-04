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今日起，洛阳全面启动12-17岁人群新冠疫苗接种
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.01 14:14

　　8月1日，洛报融媒记者从市疾控中心获悉，即日起，洛阳按照“依法依规、知情、同意、自愿、应接尽接、应接早接”的原则，全面启动12-17岁人群新冠疫苗接种，及早建立免疫屏障。在此期间，18岁及以上符合条件但未完成全程接种的人群，也要“应接尽接，应接早接”。

　　12-17岁人群接种的新冠疫苗是何类型？去哪接种？有哪些接种禁忌？如何预建档？洛报融媒记者邀请市疾控中心免疫规划所副所长王伟，为大家详细介绍。

　　问：12-17岁人群接种的新冠疫苗类型有哪些？

　　我市现阶段分配的疫苗以国药中生北京所和北京科兴中维公司生产的新冠病毒灭活疫苗(Vero细胞)为主。12-17岁人群接种程序和接种剂量与成人相同，全程接种两剂次，两剂接种间隔时间最少21天，最长56天。

　　问：12-17岁人群去哪接种新冠疫苗？

　　目前正值暑期，12-17岁人群可按照属地管理、就近方便的原则，在监护人陪同下，到居住地附近的新冠疫苗接种点接种新冠疫苗。新冠疫苗接种点的详情信息可查询关注“洛阳晚报”微信公众号每日推送。

　　问：12-17岁人群接种新冠疫苗安全吗？

　　据国务院联防联控机制新闻发布会公布，国药中生北京所和北京科兴中维公司研制的灭活疫苗在获得附条件上市批准以后，继成人使用之后，继续开展了3-17岁人群的扩大临床试验，积累了更多的数据，这些数据及时上报国家，经过专家的认真审评论证，充分证明了在3-17岁这个人群是安全的。这些结果显示了它们诱导产生抗体的能力也都非常强。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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