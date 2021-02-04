记者探访：医院分流、诊治等工作有序开展

7月31日下午，市卫健委召开全市医疗机构院内疫情防控工作会，要求全面加强医疗机构内部疫情防控工作。

前来探视患者的人被拦在医院门外

7月31日下午，市卫健委召开全市医疗机构院内疫情防控工作会，要求全面加强医疗机构内部疫情防控工作。

今日上午，洛报融媒记者在伊川县人民医院探访发现，该医院已紧急启动防疫体系，就医患者分流、诊治等工作有序开展，安全、精准、高效的疫情防护网被织得更加紧实。

医院内诊疗行为安全有序

当日8时12分，记者在该医院门口看到，多名工作人员分工明确，逐一查验来诊患者体温、健康码，无异常者方能进入。一些手提礼品探视病人的非就诊者被保安拦在门外，现场工作人员要求他们迅速离开。“我们是全院第一道关口，不敢有丝毫马虎。”现场工作人员说。

医院内诊疗行为安全有序

在医院门诊部，所有就诊科室实行一人一诊，患者在楼道上有序候诊，不时有护士前来提醒大家戴好口罩，保持安全距离。来到与门诊部相邻的住院部，入口处有多名保安值守，未持陪护证者禁止入内。

“医院是疫情防控工作的重要一环，全院第一时间激活防疫体系，充分利用疫情防治工作中的经验做法，以战时状态标准落实各项举措，坚决打赢这场战斗。”伊川县人民医院相关负责人说。(洛报融媒记者 郭学锋 文/图)