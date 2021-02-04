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洛阳人注意！进公园须预约并戴口罩 暂停广场舞等聚集性活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.07.31 18:49

　　洛阳市城市管理局关于进一步做好城市公园疫情防控工作的通知

尊敬的市民及游客朋友们：

　　近期国内多地疫情出现反弹，疫情防控形势严峻、复杂，为有效控制和降低疫情传播风险，进一步做好城市公园疫情防控工作，现根据《洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥办公室关于进一步强化聚集性活动和旅游相关活动疫情防控工作的通知》要求，对城市公园加强以下防控措施：

　　一、城市公园内大型活动一律推迟或取消；各城市公园接待游客量不超过核定最大承载量的70%；

　　二、为确保游客安全，所有进入城市公园的人员需正确佩戴口罩、主动出示“健康码”，并配合工作人员进行体温测量，未佩戴口罩、体温异常、健康码异常的游客将禁止入园；

　　三、严格落实“限量、预约、错峰”要求，实行线上预约、线下扫码，实名制登记入园，做到可追踪可查询；

　　四、城市公园内禁止各类聚集性活动，运动场所暂时封闭，暂停广场舞、大合唱、暴走等人员聚集性活动；游园期间请勿扎堆聚集，与他人保持一定安全距离；

　　五、城市公园将加强环境卫生消杀工作，对广场、道路、公厕、坐凳、垃圾桶等公共设施按照要求每天进行两次消杀，对游乐场所有游乐设备、动物园进行全方位杀菌消毒。

　　请广大游客增强自我防范意识，在参观游览时，请遵守游园秩序，文明游园，游览期间全程佩戴口罩，服从工作人员管理，配合工作人员落实各项疫情防控措施，共同做好疫情防控工作！

　　洛阳市城市管理局

　　2021年7月31日
[ 责任编辑：潘亮]
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