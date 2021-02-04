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李亚主持召开经济运行和重大项目建设调度会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.06.03 11:30

李亚主持召开经济运行和重大项目建设调度会强调
狠抓项目建设实现纲举目张推动发展
始终保持经济行稳致远的良好态势

　　2日下午，市委书记李亚主持召开经济运行和重大项目建设调度会，贯彻落实全省领导干部会议、省委常委会会议要求，分析研判前5个月全市经济运行，以及工业、重大基础设施等领域项目建设进展情况，对做好下步工作提出要求，为加快洛阳都市圈和现代化强市建设提供更有力支撑。

　　会议听取了经济运行情况汇报，与会市级领导和市直有关部门负责同志坚持目标导向和问题导向相结合，围绕如何抓好主要指标调度，推进经济平稳有序发展，树牢“项目为王”工作导向，更好地抓项目、盯项目、促项目作了发言。

　　会议指出，今年前5个月，全市经济恢复取得明显成效，投资结构在优化，市场主体运行整体良好，消费对经济贡献度显著提升，要素场域在不断汇聚，转型发展高质量发展取得不少新成效，但经济运行中存在的问题依然不少。要辩证清醒看待形势，立足大局大势，保持战略定力，加强科学调度，始终保持经济行稳致远的良好态势。要着力盯半年、保全年，对标年初既定目标，紧盯主要经济指标，确保上半年时间任务双过半；要着力抓重点、破瓶颈，把重大工业项目建设作为重中之重，着力为转型发展高质量发展蓄后劲强支撑；要着力强统筹、优配套，不断拉长长板、补齐短板，奋力迈好第一步、见到新气象。

　　会议强调，各级各部门要提升政治站位，增强责任感紧迫感，树牢“项目为王”工作导向，狠抓项目建设实现纲举目张、推动发展。要紧盯项目建设，始终把项目牢牢抓在手上，盯谋划、盯对接、盯落地、盯开工、盯配套，以狠抓重大项目落地推动经济持续回稳向好。要强化分类指导，紧盯投资30亿元以上的重大项目，持续推进“6+3+X”新型产业园区建设，在建项目确保按节点形成实物投资量和形象进度，拟新开工项目细化前期、尽早开工，竣工项目及时验收、搞好配套，根据国家产业政策和洛阳发展需求，持续谋划一批投资大、效益好、带动性强的重大产业项目。要完善推进机制，建立完善月调度、季通报、年评估工作机制，搞好各类要素保障，抓好场域载体建设，加快吸引各类高质量发展要素汇聚。

　　刘宛康、王琰君、魏建平、侯占国参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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