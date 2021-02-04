携手洛阳开启荣耀古都计划，看见文化传承的另一种可能

上线即将四年的《乱世王者》仍然让外界看到了一些有别以往的东西。 5月31日《乱世王者》正式上线了“大唐神都洛阳”版本，与洛阳的古都联动也最终落地。

上线即将四年的《乱世王者》仍然让外界看到了一些有别以往的东西。 5月31日《乱世王者》正式上线了“大唐神都洛阳”版本，与洛阳的古都联动也最终落地。

联动古都洛阳，踏上文创新征程

作为一款架空历史背景的战争策略手游，自身就是个良好的文化触媒：它是纵横捭阖的战场，英雄不问出处，三国、盛唐的勇将名士均可供玩家驱策；它同样是个千姿百态的世界，历朝历代的礼乐制度、轶闻掌故、文化经典都可包容其中。极强的内容可塑性使越来越多的人开始关注这款策略游戏可能承载的文化价值，与历史、文明、传承相关的故事能否聚合在一起，成为一股能够撼动人心的文化洪流。

正因如此，今年《乱世王者》以历史朝代更迭和各朝古都为线索，开启荣耀古都计划，将不同朝代的历史、文化、军事、经济与游戏内核深度结合，打造更加详实具体的朝代版本，让文明的面貌不再停留在憧憬中。5月聚焦盛唐文化，迎来了“大唐神都洛阳”版本，同时携手洛阳市文化广电和旅游局、龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会、洛阳市委网信办进行联动。

洛阳是黄河河畔的一颗明珠，也是中国朝代史上不可忽视的存在。华夏五千年历史中，洛阳有一千多年建都史，屡次成为东汉、西晋、隋朝等大一统王朝的都城，被誉为十三朝古都。至唐时，女皇武则天依然对东都洛阳魂牵梦绕，甚至一度迁都于此。

于是，在游戏内推出与洛阳结下过不解之缘的全新英雄武则天，并打造沉浸式洛阳秘境任务，用环环相扣的剧情帮助玩家加深对鲤跃龙门、禹凿龙门等历史典故的认识。

而在游戏之外，《乱世王者》于5月25日在线下开展“夜游神都，盛世寻宝”活动。选址洛邑古城，设置趣味集市、非遗展览及体验、唐兵互动寻宝，穿插宫灯猜谜、投壶、套环等活动，汝阳刘毛笔、洛阳宫灯、青铜虎符、皮雕、剪纸、烙画等当地非遗文化集中现身于活动现场。

摊位的活动还十分有趣：比如游客要了解青铜虎符由采矿、冶炼、浇铸到修整的几个阶段才能完成任务；在剪纸摊位，游客需通过非遗传承人现场教学，剪裁指定花型；而到了宫灯摊位，游客则要根据提示，至宫灯猜谜处，猜对谜语获得暗号。这些寓教于乐的游戏式互动，是文化走入线下场景，促使经典文化与现代生活共融共生的关键一步。

在业内看来，荣耀古都计划为更多玩家提供了“看见”历史文化的契机。而对《乱世王者》与联动古都来说，其意义则更加深远。

一方面，荣耀古都计划可以由内而外持续深入打造游戏特色，扩散游戏的文化影响，延续产品生命力。另一方面，一系列的数字内容和线下体验，既可以引导玩家关注古都历史文化，唤起年轻人血脉之中的文化情结，产生传承羁绊；又能引起玩家情感共鸣，传递古都地方文化特色，激活城市文化活力，助力地方文旅产业发展。唤醒年轻一辈对传统文化的重视，将中华文化的瑰宝保护、传承下去。

跳出游戏定义，基于文创内容的多元探索

近年来，随着游戏产业的不断发展，越来越多的人开始重视游戏作为第九艺术背后的社会意义和文化内涵。拥有强大的视听表现及互动性，游戏的内容价值固然可被无限放大，但其中关键在于，如何让玩家明白，他们面对的不仅仅是游戏，而是一扇通往文化观园的大门。

过去几年，《乱世王者》与北京评书、石湾陶艺、粤绣等非遗合作，将数字文化与传统文化相结合，创新演绎中国传统艺术的独特魅力。耳濡目染地，玩家开始渐渐意识到，书本里、银屏中那些遥不可及的文化经典其实也可以以另一种形态进入寻常百姓的生活。

在助力传统文化创新与传承的同时，还在尝试文化与数字的融合新生，让千年前的古建筑、古文化在游戏中真正“活”起来。

荣耀古都计划：新的里程碑，新的起点

文创之路漫漫，上下求索四年，而今《乱世王者》来到了一座全新的里程碑跟前。

过去的《乱世王者》是一个有品质有格调的战争策略游戏世界，玩家一面在游戏中金戈铁马，气吞万里如虎，一面由艺术联动以及游戏里透出的文化细节，在心中一笔笔勾勒出《乱世王者》的文化面貌，进而形成对游戏整体气质的认知。因此这个阶段的文创内容多以单点式探索为主，玩家由点及面地感知文化，宏观视角有所欠缺，对传统文化的理解没有遍及全貌。

而进阶至荣耀古都计划后，更全面的规划接下来要走的路，打造一个包罗传统文化、传承千年文明的数字载体。它不仅可以承载历史朝代文化，更重要的意义是为当代玩家打开一扇呼吸中国传统文化气韵的窗口：不只是洛阳之盛唐华彩，放眼未来，长安之西汉昌隆、汴京之北宋繁荣都可能被具现到游戏中。同时，选取某个历史朝代、某座古都为切片，其描摹出的文化景象自然会更加具体、饱满，且更为厚实。

所以今时今日，我们与其将《乱世王者》称为一款满载文化内容的游戏“扁舟”，不如将其本身视作一个文化内容产品，在这之中，一种全新的文化体验方式正被悄然孕育，假以时日，它也许会与当代年轻人全面拥抱。②