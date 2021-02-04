“李楼大拿”的安全管理经

“除了值班人员，其他人现在出发去企业检查。”2日，当记者在洛龙区李楼镇应急和安全监管办公室见到该办公室主任张向涛时，他正在给大家安排工作。这是张向涛一天工作的开始，今年42岁的他已从事安全监管工作15年。

张向涛在工作中

“除了值班人员，其他人现在出发去企业检查。”2日，当记者在洛龙区李楼镇应急和安全监管办公室见到该办公室主任张向涛时，他正在给大家安排工作。这是张向涛一天工作的开始，今年42岁的他已从事安全监管工作15年。

十几分钟后，张向涛和同事来到李楼镇一家加油站，这里一派繁忙景象。

一下车，张向涛就直奔油库重地而去。检查完油库，合上消防沙箱的盖子，他满意地点点头，转身向加油机方向走去。“这个灭火器，你会用吧？”他问加油员。

“会！”被随机抽查的加油员回答利落、操作熟练。

在配电房检查时，张向涛发现了问题——这里未配备防爆灯。在检查办公台账时，他又发现了问题。“你们的日巡检记录要改进。这里，要明确整改期限、措施、责任人、结果。一周后改好。”他对该加油站负责人说。

“好，马上改，保证完成。”该加油站负责人说。

张向涛在责令限期整改指令书上签完字后，递给该加油站负责人：“好，我们一周后来复查。”

15年弹指一挥间，张向涛说，刚做安全监管员的情景，至今仍历历在目。

2006年，张向涛成为一名安全监管员，单枪匹马，开始了安全监管的生涯。

“那时候，每天都在安全生产检查的路上，唯一陪伴我的只有妻子陪嫁的摩托车。”张向涛说，他骑着摩托车在李楼36平方公里的土地上穿梭，每年行驶近5万公里。一次次跟企业负责人交流、普及安全知识、手把手教授安全操作流程、组织各企业代表学习……他的真诚和坚持，赢得了企业对安全生产工作的理解和支持。

张向涛说，李楼是洛龙区工业企业最多的乡镇，有26个行政村6万余人、企事业单位80多家。做好安全监管，他有自己的“安全管理经”：勇于担当，不怕辛苦挑重担；严格检查，“婆婆嘴”常念安全经；敢于碰硬，坚决不当“和事佬”……在他和同事的努力下，2014年至2019年，李楼镇安全生产工作连续6年在洛龙区排名第一，他也因此有了新称呼——“李楼大拿”。

一分耕耘一分收获。近几年，张向涛多次被评为市级优秀共产党员、安全工作先进个人；2018年被评为全国安全生产先进个人。

6月的骄阳似火，热辣辣的阳光照在张向涛蓝色工作服上，“洛龙区应急管理”7个金字熠熠闪光……（记者 贾臻 通讯员 谢芳 郑雅静 文/图）