洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

他用2021个熟语接成“巨龙” 献礼建党百年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.06.03 08:57

作品局部

　　近日，57岁的市民都秀军特别激动，他为献礼建党百年而创作的特殊“礼物”——由2021个四字熟语组成的文字接龙作品终于完成了。

　　这件作品长56米、宽1米，以“洛阳纸贵”开头，其中有不少成语典故与洛阳关系密切。

　　都秀军介绍，自多年前他写下第一个成语“洛阳纸贵”起，就利用业余时间查找资料、遍寻词典，收集可用来接龙的成语、惯用语等，终于赶在今年建党节前完成了这件作品。

　　其实，创作如此长度的文字接龙并不简单。比如，当接到第300个熟语时，却始终找不到第301个，只能把之前的推倒重来。为此，都秀军从全国各地搜集了数百本成语书、词典，以充实词汇量。

　　谈起创作初衷，都秀军说源于他的当兵经历。退伍前他是一名报务兵，主要任务是发送、翻译、破译电报，由于这项工作对记忆力要求较高，他做了大量针对性训练，其中一项就是成语接龙。退伍后，都秀军成为一名计算机老师，他将成语接龙这项训练运用在教学上，通过这种方式帮助学生学习成语，增强记忆力。后来，随着研究越来越深入，他也越发痴迷其中。

　　“今年是建党100周年，我想用这件作品献礼，还想办展览，让更多人了解洛阳，感受中国优秀传统文化的魅力。”都秀军说。(记者 刘嘉仪 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·医生：男性也要关注乳房健康
  • ·为何今年的血常规指标如此异常
  • ·出现持续或剧烈腹痛，及时就诊别耽搁
    		•
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
        初夏时节，万物并秀，正宜出游。
  • ·砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
    		•  
    新闻排行
  • 城市地下管廊施工利器“洛阳造”
  • 方便！“会说话”的公交站牌现身洛阳街头
  • 洛阳首座“P+R”停车场投用 来看看长啥样
  • 汝阳县前坪水库美如画
  • 游园建在家门口 洛阳市民乐享“绿色...
  • 李亚专题调研重点工业项目建设工作
  • 平均每月有近1500人落户我市 民警支招...
  • “洛阳造”眼科设备通过国家科技成果评价
  • 今天傍晚到夜里 洛阳局部大风＋短时强...
  • 洛阳将开展夏季臭氧与PM2.5污染协同控...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳常住的外地人怎么预约注射新冠疫苗
  • · 洛阳北郊机场三期改扩建正在前期筹备中
    • 精彩图片
    汝阳县前坪水库美如画
    洛阳市交警支队2021年...
    室内甲醛如何检测？记...
    洛阳首座“P+R”停车场...
    精彩热帖

    初荷

    运动让生活更美好

    返老还童迎六一

    田间树下夕阳照
    /天热了 到孟津区耍吧
    /伊川龙凤山古镇
    /书缘
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605