他用2021个熟语接成“巨龙” 献礼建党百年

近日，57岁的市民都秀军特别激动，他为献礼建党百年而创作的特殊“礼物”——由2021个四字熟语组成的文字接龙作品终于完成了。

作品局部

近日，57岁的市民都秀军特别激动，他为献礼建党百年而创作的特殊“礼物”——由2021个四字熟语组成的文字接龙作品终于完成了。

这件作品长56米、宽1米，以“洛阳纸贵”开头，其中有不少成语典故与洛阳关系密切。

都秀军介绍，自多年前他写下第一个成语“洛阳纸贵”起，就利用业余时间查找资料、遍寻词典，收集可用来接龙的成语、惯用语等，终于赶在今年建党节前完成了这件作品。

其实，创作如此长度的文字接龙并不简单。比如，当接到第300个熟语时，却始终找不到第301个，只能把之前的推倒重来。为此，都秀军从全国各地搜集了数百本成语书、词典，以充实词汇量。

谈起创作初衷，都秀军说源于他的当兵经历。退伍前他是一名报务兵，主要任务是发送、翻译、破译电报，由于这项工作对记忆力要求较高，他做了大量针对性训练，其中一项就是成语接龙。退伍后，都秀军成为一名计算机老师，他将成语接龙这项训练运用在教学上，通过这种方式帮助学生学习成语，增强记忆力。后来，随着研究越来越深入，他也越发痴迷其中。

“今年是建党100周年，我想用这件作品献礼，还想办展览，让更多人了解洛阳，感受中国优秀传统文化的魅力。”都秀军说。(记者 刘嘉仪 文/图)