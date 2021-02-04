近日，市关工委召开教育系统关工委工作座谈会，传达学习中国关工委相关指示精神，部署下一步工作。 近日，市关工委召开教育系统关工委工作座谈会，传达学习中国关工委相关指示精神，部署下一步工作。 会议要求，要在学习贯彻习近平总书记重要指示精神上下功夫，将学习成果转化为指导工作的清晰思路、服务青少年的实际工作能力，旗帜鲜明讲政治，知行合一抓落实。要在落实立德树人上下功夫，围绕市委中心工作，结合建党100周年，采用“每周一课讲党史”“每周一歌颂党恩”等方式，生动讲述“四史”故事，引导青少年坚定信心跟党走。要在推动“五育并举”上下功夫，促进青少年身心健康成长，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。要在健全家校社协同育人机制上下功夫，充分发挥家庭教育、社会教育、学校教育的重要作用，形成合力育人的良好氛围。要在加强自身建设上下功夫，坚持党建带关建。要切实落实好中共教育部党组《关于加强新时代全国教育系统关心下一代工作委员会工作的意见》，推动我市教育系统关工委工作再上新台阶。 市关工委执行主任王全乐，副主任邬晓芒、马东安等参加会议。（记者 孙小蕊 通讯员 张兰萃）