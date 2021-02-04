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严格执行“三个规定” 坚决维护司法权威
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.06.03 09:00

　　1日、2日，我市举行全市防止干预司法“三个规定”“四长”大宣讲会议，深入推进违反“三个规定”顽瘴痼疾专项整治，营造全社会践行“三个规定”浓厚氛围。

　　省政法队伍教育整顿第三驻点指导组副组长耿景智、倪玮参加相关活动。

　　会上，市中级人民法院院长曲海滨、市人民检察院检察长吴志军先后对“三个规定”的出台背景及意义、主要内容、工作要求、适用范围等进行了全面系统的讲解。宣讲既有政策内容阐释，又有具体案例分析，对领导干部掌握“三个规定”主要内容、筑牢防止干预司法的“防火墙”具有重要指导作用。

　　会议强调，全市各级领导干部特别是政法机关班子成员要提高政治站位，深入贯彻习近平法治思想，带头尊法学法守法用法，严格执行“三个规定”的公开承诺，推动形成党政机关带头、全社会共同监督参与执行“三个规定”的良好局面；要抓好组织学习，实现宣讲范围、公开承诺全覆盖，引导全市党政机关党员领导干部自觉遵守“三个规定”，依法行使职权，维护司法权威。要深入广泛宣传，提高公众知晓率和支持度，让人民群众感受到党委、政府维护司法公平正义的坚决态度，为促进公平公正执法司法、提高执法司法公信力营造良好的社会环境和舆论氛围。（记者 申利超 通讯员 张继峰）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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