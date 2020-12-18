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洛阳市2021年度职工医保缴费基数申报将于本月20日截止

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.06.03 08:27

　　昨日，记者从市医疗保障中心获悉，我市2021年度职工基本医疗保险缴费基数申报将于本月20日截止，仍未申报的参保单位需要抓紧时间申报。

　　根据规定，职工基本医疗保险费的申报范围包括，当月在洛阳市参加职工基本医疗保险单位的在职职工；机关事业单位(享受机关事业单位养老保险待遇)的退休人员；在我市参加职工基本医疗保险，没有参加职工养老保险用人单位的退休人员。企业退休人员、灵活就业人员无需申报基数，市医疗保障中心可从养老保险经办机构提取相关数据作为基数。

　　市医疗保障中心相关负责人介绍，单位在职职工申报基数为个人2020年度月平均工资收入，机关事业单位退休人员申报基数为2020年12月养老保险退休费(不含取暖费)和其他应纳入部分(2020年应纳入部分除以12)，机关事业单位今年1月1日后退休人员申报基数为当月养老保险退休费(不含取暖费)和其他应纳入部分(2021年应纳入部分除以12)。

　　以市本级参保单位为例，具体操作流程为：当月在洛阳市参加职工基本医疗保险单位的在职职工缴费工资申报原则上采取“网上”申报，参保单位可登录河南省医疗保障公共服务平台(http://fuwu.ylbz.henan.gov.cn)，通过“职工缴费工资申报”模块进行申报。此外，机关事业单位(享受机关事业单位养老保险待遇)的退休人员、在我市参加职工基本医疗保险，没有参加职工养老保险用人单位的退休人员的基数申报采取“线下”方式进行。用人单位自带U盘到市民之家二楼C11窗口办理。

　　该负责人提醒：市本级参保单位由市医疗保障中心统筹管理，各县区的参保单位可登陆河南省医疗保障公共服务平台或到所属的县区医保经办机构进行申报。（记者 王博东 通讯员 司卫国）
[ 责任编辑：马佳佳]
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