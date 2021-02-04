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统筹做好“三农”领域重点工作 推动乡村振兴开好局起好步
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.06.03 08:48

　　昨日，市委常委、秘书长王军深入伊川县调研深化农村改革、“三夏”生产、伊河治理和防汛等工作。

　　今年，伊川着眼全面推进乡村振兴，探索开展“核清资产、理清思路、清理四乱、化清矛盾”专项治理试点，厘清了集体资产，密切了干群关系，取得初步成效。在城关镇野狐岭社区、白元镇班庄村，王军详细询问治理进展情况，指出要结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，巩固拓展治理试点成果，发挥村级集体经济组织作用，大力发展特色高效农业，实现集体资产管得好、能增值、见长效，推动乡村振兴开好局、起好步、见到新气象。

　　在伊川伊河国家湿地公园，王军实地巡河，察看生态修复、流域治理成效，检查防汛责任落实情况，强调要严格落实河长制，推动伊河上下游、干支流、左右岸系统治理，确保伊河水质常年达到地表二类水标准；要统筹好发展和安全，扎实做好防汛工作，坚持以防为主、防抗救相结合，紧盯重点领域和关键部位，突出抓好隐患排查整治、完善应急预案等重点任务，全力以赴确保安全度汛。

　　调研期间，王军还深入小麦机收现场，察看“三夏”生产。他强调，当前，夏收、夏种、夏管全面展开，要科学组织机收会战，抓好夏粮收储，确保颗粒归仓、丰产丰收；要抓好秸秆禁烧和综合利用，严防严控、疏堵结合，力争实现零火情。（记者 白云飞）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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