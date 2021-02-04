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对损害营商环境行为“零容忍” 为企业高质量发展保驾护航
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.06.03 08:48

　　昨日，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国到分包联系的重点企业洛玻集团走访调研。

　　在洛玻集团，李保国与企业负责人座谈，听取企业发展情况介绍，详细了解企业发展过程当中遇到的问题和困难。他指出，市纪委监委去年制定实施了服务保障企业健康发展11条举措，今年又在全市纪检监察机关建立实施了以纪检监察干部每人必联、每月必访、每事必督、每会必评、每案必改为内容的“五每”工作法，目的是优化营商环境，推动形成“亲”“清”政商关系。全市纪检监察机关将切实发挥职能作用，坚决查处刁难企业以及吃拿卡要等行为，对损害营商环境行为“零容忍”。各级纪检监察机关将聚焦营商环境中的堵点难点痛点，深入了解企业需求，坚决整治形式主义、官僚主义，严查涉企不担当、不作为、乱作为、慢作为甚至滥用职权、以权谋私等问题。同时，纪检监察机关还将从严治理新官不理旧账、承诺不兑现以及执纪违纪、执法违法等损害营商环境的突出问题，用铁的执纪和担当，为企业高质量发展保驾护航。（记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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