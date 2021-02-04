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提升站位严格落实责任 全力以赴确保安全度汛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.06.03 08:57

　　昨日，市委副书记赵会生带领相关部门负责同志到洛宁县督导检查防汛抗旱工作，强调要深入学习领会习近平总书记关于河南工作的系列重要讲话和指示批示精神，提升站位、落实责任、突出重点，时刻紧绷防汛这根弦，切实做好防汛各项工作，全力以赴确保安全度汛。

　　尾矿库是夏季防汛的重点。赵会生深入河南发恩德矿业石洼沟尾矿库，详细了解目前库容和防汛措施落实等情况，要求企业夯实主体责任，进一步完善防汛预案，严格落实各项环保、防汛举措，确保尾矿库安全运行。要积极探索矿渣综合利用，实现固体废弃物变废为宝，进一步消除安全隐患、改善生态环境，努力实现综合效益最大化。要树牢底线思维，强化值班值守工作，严格落实24小时值班制度，坚决盯牢看紧，确保安全度汛。

　　赵会生还来到故县水库，实地了解蓄水、发电、供水、水库管理等情况，并现场协调解决相关问题。他强调，要坚持以人民为中心的发展思想，以人民群众生命财产安全为出发点，压实各方责任，科学研判汛期气候变化，立足于防大汛抗大灾抢大险，把各项防汛措施落到实处；要建立长效机制，加强水资源调度，统筹做好防汛、供水、抗旱保收等工作，充分发挥水利设施的综合效益，以水资源集约节约利用支持高质量发展，书写好新时代节水治水兴水的“洛阳答卷”。（记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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