央媒集中播发常香玉先进事迹　洛阳市各界掀起学习热潮

昨日，《人民日报》等中央媒体及本报在《奋斗百年路启航新征程·数风流人物》栏目同步推出常香玉先进事迹，弘扬常香玉德艺双馨、忠心报国的高尚品德，在全市各界引起热烈反响。大家纷纷表示，要学习她对祖国无限忠诚、对人民无限热爱、对事业不懈追求的精神。

昨日，《人民日报》等中央媒体及本报在《奋斗百年路启航新征程·数风流人物》栏目同步推出常香玉先进事迹，弘扬常香玉德艺双馨、忠心报国的高尚品德，在全市各界引起热烈反响。大家纷纷表示，要学习她对祖国无限忠诚、对人民无限热爱、对事业不懈追求的精神。

“常香玉的一生是献身艺术的一生，是服务人民的一生。她坚持艺无止境、精益求精，用精湛的演技赢得广大观众的广泛赞誉。”市文联党组书记、主席王晓辉表示，我市广大文艺工作者要学习常香玉忠心报国的爱国主义情操，学习她“戏比天大”的艺术创作态度、德艺双馨的艺术责任担当、服务群众的高尚品德。要凝心聚力，通过创作优秀的作品，为时代画像、为时代立传、为时代明德，从不同角度弘扬中国精神，凝聚中国力量，真情讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄，为人民群众的精神文化生活提供丰厚滋养，为文化自信添砖加瓦，以优异成绩迎接建党100周年。

洛宁县委常委、宣传部部长郭秋香表示，常香玉用唱戏先做人、立艺先立德的高尚情怀和忠心报国、奉献社会的先进事迹，为人民群众留下了强大的精神力量。全县宣传思想文化战线将认真学习常香玉心系群众、德艺双馨、无私奉献、克己奉公的优秀品质，怀着对党、对国家、对人民的深厚感情去工作，不断加强对常香玉等老一辈艺术家事迹和精神的宣传，让宣传思想工作更接地气、更聚民心，让更多优秀的文艺作品走进百姓家，为人民群众提供更丰富的精神食粮。

“作为德艺双馨的艺术家，常香玉的事迹被人铭记，她的精神被人称颂。”洛阳职业技术学院戏曲艺术学院院长、副教授潘华表示，身为戏曲艺术学院的教师，将把老一辈艺术家的爱国情怀和艺术奉献精神作为指导实际工作的“指南针”，致力于戏曲人才的培养和戏曲艺术的传承发展推广，在教学相长中探寻艺术真谛，在服务人民中砥砺从艺初心。通过更新教育理念、丰富教学思想，引领学生始终怀着对民族戏曲艺术的炽热情感，树立德艺双馨的艺术追求目标。

“常香玉始终坚持唱戏先做人、无德艺不立。”洛阳市青年美术家协会副主席、青年画家陈乐表示，将学习常香玉爱党爱国、心系人民的崇高精神；学习她坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，为人民而唱，为百姓而歌的伟大追求；学习她“戏比天大”、艺无止境的艺术境界；学习她德艺双馨、无私奉献的高贵品格。作为一名画家，只有始终以祖国和人民的利益为至高追求，努力加强思想道德修养，视艺术为生命，不断进取创新，才能履行好文艺工作者的职责。

溢坡电影村的设计师胡太明说，常香玉的家国情怀影响着一代又一代人。波澜壮阔的新时代，呼唤着广大文艺工作者自觉与人民同呼吸、与时代共命运。在人民群众的文化需求不断提高的当下，文艺工作者应该摒弃浮躁，扎根生活，为时代发声，与人民共情。“我愿积极投身乡村振兴事业！以艺术的形式参与乡村建设，为乡村风貌的重塑、乡村产业的振兴、群众观念的转变发挥积极作用。”胡太明表示，将以助力乡村振兴为职责使命，以活化乡土和特色资源为切入口，因地制宜，深耕乡村文化，让乡村建筑告别“千村一面”，突出特色，留住乡愁。（记者 何奕儒）