洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

走进中信重工焦裕禄事迹展览馆 重温焦裕禄在洛矿的日子【视频】(红色印记 爱国主义教育基地巡礼)
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.06.03 08:26

　 走进中信重工机械股份有限公司(简称中信重工)厂区，绿树掩映下的苏式建筑别具风情。焦裕禄事迹展览馆位于一条林荫道的西侧，这里曾是焦裕禄工作和奋斗的一金工车间，车间外的林荫道也被称为焦裕禄大道。

　　1953年6月，焦裕禄来到洛阳工作，先后任洛阳矿山机器厂(简称洛矿，现中信重工)筹建处秘书组副组长、车间主任和生产调度科科长等职。他在为党和人民工作的18年中，有9年都是在洛矿度过的。

　　今天，记者带您走进中信重工焦裕禄事迹展览馆，通过几件文物，重温焦裕禄在洛矿工作的那段岁月。

　　文物一 一台旧机器

　　焦裕禄主持研制的新中国首台2.5米双筒提升机，如今已经作为中信重工的工业文化遗产，在厂区内进行永久性展示。寒来暑往，走过这台提升机，至今依然能感受到焦裕禄抓工作的那股韧劲、干事业的那股拼劲。

　　1958年1月，洛矿党委向焦裕禄所在的一金工车间下达了试制2.5米双筒提升机、向“五一”献礼的任务。

　　焦裕禄用解剖麻雀的方法，和技术人员、老工人，把整台机器上千个零件，从图纸资料、工艺规程，到工具准备、材料准备、外协作件准备，一件一件地进行熟悉，连一个小螺丝钉都不放过。

　　为了按时完成任务，焦裕禄吃住在车间，饿了就啃点儿干馍喝点儿白开水，困了就裹着沾满油渍的大衣躺在长条凳上歇一会儿。

　　在焦裕禄的带领下，只用了3个月时间，提升机研制成功，填补了我国矿山机械领域的一项空白。后来，这台凝聚着焦裕禄和一线工人们大量心血的提升机，在义马一煤矿整整工作了49年才退役，远超设计使用寿命。

　　2015年，在离开洛阳57年后，这台提升机从义马回到了诞生地。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·医生：男性也要关注乳房健康
  • ·为何今年的血常规指标如此异常
  • ·出现持续或剧烈腹痛，及时就诊别耽搁
    		•
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
        初夏时节，万物并秀，正宜出游。
  • ·砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
    		•  
    新闻排行
  • 城市地下管廊施工利器“洛阳造”
  • 方便！“会说话”的公交站牌现身洛阳街头
  • 洛阳首座“P+R”停车场投用 来看看长啥样
  • 汝阳县前坪水库美如画
  • 游园建在家门口 洛阳市民乐享“绿色...
  • 李亚专题调研重点工业项目建设工作
  • 平均每月有近1500人落户我市 民警支招...
  • “洛阳造”眼科设备通过国家科技成果评价
  • 今天傍晚到夜里 洛阳局部大风＋短时强...
  • 洛阳将开展夏季臭氧与PM2.5污染协同控...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳常住的外地人怎么预约注射新冠疫苗
  • · 洛阳北郊机场三期改扩建正在前期筹备中
    • 精彩图片
    汝阳县前坪水库美如画
    洛阳市交警支队2021年...
    室内甲醛如何检测？记...
    洛阳首座“P+R”停车场...
    精彩热帖

    初荷

    运动让生活更美好

    返老还童迎六一

    田间树下夕阳照
    /天热了 到孟津区耍吧
    /伊川龙凤山古镇
    /书缘
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605