走进中信重工焦裕禄事迹展览馆 重温焦裕禄在洛矿的日子【视频】(红色印记 爱国主义教育基地巡礼)

走进中信重工机械股份有限公司(简称中信重工)厂区，绿树掩映下的苏式建筑别具风情。焦裕禄事迹展览馆位于一条林荫道的西侧，这里曾是焦裕禄工作和奋斗的一金工车间，车间外的林荫道也被称为焦裕禄大道。

走进中信重工机械股份有限公司(简称中信重工)厂区，绿树掩映下的苏式建筑别具风情。焦裕禄事迹展览馆位于一条林荫道的西侧，这里曾是焦裕禄工作和奋斗的一金工车间，车间外的林荫道也被称为焦裕禄大道。

1953年6月，焦裕禄来到洛阳工作，先后任洛阳矿山机器厂(简称洛矿，现中信重工)筹建处秘书组副组长、车间主任和生产调度科科长等职。他在为党和人民工作的18年中，有9年都是在洛矿度过的。

今天，记者带您走进中信重工焦裕禄事迹展览馆，通过几件文物，重温焦裕禄在洛矿工作的那段岁月。

文物一 一台旧机器

焦裕禄主持研制的新中国首台2.5米双筒提升机，如今已经作为中信重工的工业文化遗产，在厂区内进行永久性展示。寒来暑往，走过这台提升机，至今依然能感受到焦裕禄抓工作的那股韧劲、干事业的那股拼劲。

1958年1月，洛矿党委向焦裕禄所在的一金工车间下达了试制2.5米双筒提升机、向“五一”献礼的任务。

焦裕禄用解剖麻雀的方法，和技术人员、老工人，把整台机器上千个零件，从图纸资料、工艺规程，到工具准备、材料准备、外协作件准备，一件一件地进行熟悉，连一个小螺丝钉都不放过。

为了按时完成任务，焦裕禄吃住在车间，饿了就啃点儿干馍喝点儿白开水，困了就裹着沾满油渍的大衣躺在长条凳上歇一会儿。

在焦裕禄的带领下，只用了3个月时间，提升机研制成功，填补了我国矿山机械领域的一项空白。后来，这台凝聚着焦裕禄和一线工人们大量心血的提升机，在义马一煤矿整整工作了49年才退役，远超设计使用寿命。

2015年，在离开洛阳57年后，这台提升机从义马回到了诞生地。