大型历史豫剧《义薄云天》在洛精彩上演

昨晚，大型历史豫剧《义薄云天》在市会议中心精彩上演。《义薄云天》由河南省豫剧二团倾力打造，由河南豫剧院院长李树建领衔主演，河南豫剧院二团优秀青年演员主演。

昨晚，大型历史豫剧《义薄云天》在市会议中心精彩上演。《义薄云天》由河南省豫剧二团倾力打造，由河南豫剧院院长李树建领衔主演，河南豫剧院二团优秀青年演员主演。 昨晚，大型历史豫剧《义薄云天》在市会议中心精彩上演。《义薄云天》由河南省豫剧二团倾力打造，由河南豫剧院院长李树建领衔主演，河南豫剧院二团优秀青年演员主演。该剧以戏剧元素为主体、以歌舞演故事，在叙事上大胆剪裁，去粗取精，从桃园结义到镇守荆州，从威震华夏到败走麦城，以史诗的笔法展现了关羽波澜壮阔的一生。 今晚，该剧将继续在市会议中心上演，市民可通过“享游洛阳”微信公众号享受文旅消费补贴半价购票。（记者 鲁博 摄影报道）