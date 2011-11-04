大型历史豫剧《义薄云天》在洛精彩上演

昨晚，大型历史豫剧《义薄云天》在市会议中心精彩上演。《义薄云天》由河南省豫剧二团倾力打造，由河南豫剧院院长李树建领衔主演，河南豫剧院二团优秀青年演员主演。
昨晚，大型历史豫剧《义薄云天》在市会议中心精彩上演。《义薄云天》由河南省豫剧二团倾力打造，由河南豫剧院院长李树建领衔主演，河南豫剧院二团优秀青年演员主演。
昨晚，大型历史豫剧《义薄云天》在市会议中心精彩上演。《义薄云天》由河南省豫剧二团倾力打造，由河南豫剧院院长李树建领衔主演，河南豫剧院二团优秀青年演员主演。该剧以戏剧元素为主体、以歌舞演故事，在叙事上大胆剪裁，去粗取精，从桃园结义到镇守荆州，从威震华夏到败走麦城，以史诗的笔法展现了关羽波澜壮阔的一生。
今晚，该剧将继续在市会议中心上演，市民可通过“享游洛阳”微信公众号享受文旅消费补贴半价购票。（记者 鲁博 摄影报道）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605