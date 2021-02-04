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洛阳今天傍晚到夜里有雷阵雨 气温21℃到33℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.06.03 08:19

　　俗话说，干天雨难下。持续的晴热天气，让不少人盼望来一场大雨，扫去无处不在的闷热。

　　省气象服务中心预计，今天白天，我省南部、东部阵雨、雷阵雨转多云。未来3天，全省风力较大，6月4日至8日，全省大部地区高温来袭，请注意防范。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，短期影响我市的云团东移，预计今天阴天转晴天，今天傍晚到夜里有雷阵雨，局部伴有短时大风、短时强降水、冰雹等强对流天气，偏北风4级到5级，气温21℃到33℃；明天，晴天间多云，偏北风转偏南风4级左右，气温15℃到36℃。

　　需要注意的是，市气象台6月2日17时20分发布大风蓝色预警信号：预计2日下午到今天，我市大部分地区将出现5级左右偏北风，阵风6级到8级，请加强防范。

　　出现大风天气时，大家要做好以下防御措施：

　　1.关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资。

　　2.相关水域水上作业和临水作业采取积极的应对措施。

　　3.行人尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留。

　　4.注意森林等防火。

      （记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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