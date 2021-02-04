洛阳首座“P+R”停车场投用 来看看长啥样

日前，洛阳首座“P+R”停车场——史家湾停车场正式建成投用，该停车场紧邻地铁一号线史家湾站，方便周边群众换乘地铁一号线。
日前，洛阳首座“P+R”停车场——史家湾停车场正式建成投用，该停车场紧邻地铁一号线史家湾站，方便周边群众换乘地铁一号线。
日前，洛阳首座“P+R”停车场——史家湾停车场正式建成投用，该停车场紧邻地铁一号线史家湾站，方便周边群众换乘地铁一号线。
史家湾停车场位于瀍河区中州东路与安居路交叉口，占地2400平方米，可提供泊位231个，不仅是我市首座“P+R”停车场，也是第一座全封闭自走式停车楼。记者在现场看到，这是一座6层建筑，楼体外的停车和地铁标志非常显眼。在停车场入口，道闸自动读取车牌、抬杆、放行，车辆沿坡道开进楼内，停好车后，司乘人员乘电梯或走楼梯离开，全程无人值守，方便快捷。停车场一楼还有27个充电桩车位，方便新能源汽车停车充电。
史家湾停车场西侧紧邻洛阳客运东站和地铁一号线史家湾站。市民孙先生在附近住，每天需要从家里开车到史家湾站外，然后乘地铁到西工区上班。“停车场建成后，我的车有地方停了，出了停车场就是地铁站，上下班更方便了。”他说。
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