室内甲醛如何检测？记者带您一起去看看【视频】

5月底，洛阳市市场监管局开展了一系列民生服务活动。其中，市质量计量检测中心为洛阳市区居民提供了30个室内空气质量甲醛项目免费检测名额，并于2日起入户服务。

5月底，洛阳市市场监管局开展了一系列民生服务活动。其中，市质量计量检测中心为洛阳市区居民提供了30个室内空气质量甲醛项目免费检测名额，并于2日起入户服务。

您知道室内甲醛是如何被“捕捉”并检测是否超标的吗？市民网购“甲醛测试卡”测试空气质量是否靠谱？2日上午，洛报融媒记者跟随该中心轻工室的工作人员一起，记录室内空气质量甲醛项目检测过程。

现场：20分钟通过专业仪器采集空气样本

9时30分许，工作人员带着仪器和试剂来到洛龙区一小区市民李女士的家中。李女士的新房已经装修好大半年了，前一天接到工作人员的电话后，她已经按照要求将房间的门窗关闭12小时以上。“室内温度保持在20℃以上，保持密闭性，这是为了让甲醛真正得到发挥释放，保证测试结果准确。”工作人员说。

在客厅和主卧，工作人员分别将两台双气路恒流大气采样仪安装在三脚架上，取出提前配制好的酚试剂，放入采样仪中。“采样仪开始工作后，空气就会被吸入酚试剂中。”工作人员说。

20分钟后，采样完成。带着采集到的空气样本，工作人员会将其带回市质量计量检测中心实验室，通过紫外分光仪进行数据分析，最后得出准确的检测数值。工作人员说，按照国家相关标准，室内空气甲醛每立方米应不高于0.1毫克，到时根据检测结果，就可以判断李女士家里的甲醛是否超标，大约需要一周时间。