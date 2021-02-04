今天傍晚到夜里 洛阳局部大风＋短时强降水＋冰雹

今天夜里到明天白天，全区阴天转晴天，今天傍晚到夜里有雷阵雨，局部伴有短时大风、短时强降水、冰雹等强对流天气，偏北风4到5级，最低气温21～23℃，最高气温31～33℃。

今天是2021年6月2日，星期三，农历四月廿二。根据最新的气象资料分析，短期影响我市的云团东移，逐渐转受低涡后部西北气流控制，预计：今天夜里到明天白天，全区阴天转晴天，今天傍晚到夜里有雷阵雨，局部伴有短时大风、短时强降水、冰雹等强对流天气，偏北风4到5级，最低气温21～23℃，最高气温31～33℃。明天夜里到后天白天，全区晴天间多云，偏北风转偏南风4级左右，最低气温15～17℃，最高气温34～36℃。