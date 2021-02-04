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平均每月有近1500人落户我市 民警支招户口如何快速迁入洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.06.02 17:39
资料图

　　“带着准备好的材料，交到居住地户籍室，不用回老家，就可以办理准迁证。”近日，在洛阳市高新区工作的安徽人张女士，在瀛洲派出所孙旗警务工作站户籍室办理落户业务后说，“没想到落户洛阳手续这么便捷”。

　　这几年，随着我市快速发展和洛阳都市圈建设的加快推进，“居者心怡、来者心悦”的宜居环境吸引了越来越多的外地人落户洛阳。

　　为方便非户籍人员落户，我市持续深化户籍制度改革、优化户籍窗口服务，特别是2019年年底，我市出台加快户籍制度改革工作的意见后，全面放开城镇落户条件，全面取消城市落户限制，最大限度为外地在洛人员落户提供便利。

　　市公安局有关负责人介绍，我市全面放开城镇落户条件以来，持续推进城镇地区“零门槛”落户政策，实行“经常居住地”户口登记制度，最大限度放宽落户条件，平均每月有近1500名外地人落户我市。

　　户籍南阳的在洛就业人员刘女士也是我市户籍制度改革的受益者。前不久，她拿身份证、户口本、房屋租赁合同、租赁房治安管理登记备案表，提交入户申请，顺利将户口迁入西工区史家屯社区集体户口。

　　根据规定，在我市城镇实际居住(含租房)、就学、就业的，即可向当地公安机关申请迁移落户；在当地暂时没有合法产权房屋的，可以将户口迁移至用工单位集体户、学校集体户或租赁房屋处社区公共户口；建立以实际居住地和社区集体户相结合的户籍登记制度，全面放开农村安置房、搬迁房等无合法产权人员的落户限制，公安机关编制的实有房屋标准地址入户。

　　“目前，我市已全面设立社区集体户，无稳定住房人员可在社区集体户登记户口。”该负责人介绍，此外，我市还建立以居住证为载体的基本公共服务提供机制，将户口没有迁移的进城人员纳入居住证管理，全面落实和新增居住证权益保障，缩小或消除居住证和常住户口之间待遇差别，保障持证人享有基本公共服务。

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[ 责任编辑：崔利利]
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