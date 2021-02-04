洛阳小学生捡起掉在地上的国旗 接下来的故事太暖了……

2日，瀍河公安分局民警告诉记者一件事：一名小学生在路上捡到一面小国旗后，把国旗插在路边的一辆警车上，还留下纸条，拜托民警妥善处理。

小学生把国旗和纸条插在警车门把手上

2日，瀍河公安分局民警告诉记者一件事：一名小学生在路上捡到一面小国旗后，把国旗插在路边的一辆警车上，还留下纸条，拜托民警妥善处理。

5月31日18时许，瀍河公安分局瀍河派出所民警雷亚霆、轩振威外出办案时，把警车停在了启明南路与中州路交叉口附近。他们忙完回来发现，警车右前门的门把手上插了一面小国旗，还夹了一个纸条。他们打开纸条，读后非常感慨。

这名小学生写的纸条

纸条上写着：“警察叔叔，您好！我是一名小学生，我在路上捡到一个红旗，我觉得没人捡，是不尊重我们祖国。可我如果拿回家没有地方放，所以，我看到您们的警车，于是，我就想把旗插在您们的车上，想让您们带回警局，让更多人看到红旗，所以，请您们见谅了！一名不留名的小学生。”