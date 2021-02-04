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“洛阳造”眼科设备通过国家科技成果评价
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.06.02 17:43

　　2日，洛报融媒记者从市科技局获悉，视微影像(河南)科技有限公司研发的眼科高端OCT影像设备日前顺利通过科技部国家科技成果评价，该科研成果获评国际先进水平。

　　OCT中文全称为“光学相干断层成像技术”，是近年迅速发展的一种成像技术。该技术可通过扫描得到生物组织的二维或三维精准结构图像，在医疗检测方面具有无接触、无损伤、精确度高等优势，因此在眼科领域受到高度重视。

　　视微影像(河南)科技有限公司负责人彭先兆是国际光学领域资深专家。2015年，彭先兆团队入围我市首批“河洛英才计划”支持团队，致力于前沿医学影像系统的研发。

　　专家们一致认为，视微影像(河南)科技有限公司研发的眼科高端OCT影像设备相比同类产品在图像质量、扫描速度、扫描深度、视野范围等方面更胜一筹，疾病检出率更高，达到国际先进水平。

　　去年以来，该公司研发的OCT影像设备已销往北京、天津、温州等地多家医院，销售额突破2000万元。业内人士表示，目前，国内绝大部分高端医疗器械市场被外资品牌长期垄断，该产品的推出，不仅填补了我国眼科高端OCT市场的空白，也标志着国内眼科影像设备技术开始走在世界最前沿。

　　彭先兆表示，未来，企业将依托现有技术，加大新产品研发力度，全力推进产品的规模化量产，让更多搭载“洛阳创新”成像技术的高端产品走向全国。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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