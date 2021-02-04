城市地下管廊施工利器“洛阳造”

6月2日，由中信重工设计制造的新产品——直径14米特大型竖井掘进机在洛阳完成机加工工序进入装配环节。
6月2日，由中信重工设计制造的新产品——直径14米特大型竖井掘进机在洛阳完成机加工工序进入装配环节。
6月2日，由中信重工设计制造的新产品——直径14米特大型竖井掘进机在洛阳完成机加工工序，进入装配环节。
14米竖井掘进机的掘进系统总吨位达100吨，刀盘工作回转直径14米，试车直径达20米，高度10米。中信重工科研团队负责人介绍，该竖井掘进机采用全新施工方法，可减少作业时间，节省建井总周期。
14米竖井掘进机主要应用于城市井筒式地下车库施工，地铁盾构机始发、通风竖井施工，以及城市有限空间竖井施工、各类地下建筑物的服务和进出通道等施工。其正式服役后，将会打破城市地下管廊施工瓶颈，有效缓解城市地面停车难题。(洛报融媒记者 赵志伟/文 通讯员 雷正道/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605