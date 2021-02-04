城市地下管廊施工利器“洛阳造”

6月2日，由中信重工设计制造的新产品——直径14米特大型竖井掘进机在洛阳完成机加工工序进入装配环节。

6月2日，由中信重工设计制造的新产品——直径14米特大型竖井掘进机在洛阳完成机加工工序，进入装配环节。

14米竖井掘进机的掘进系统总吨位达100吨，刀盘工作回转直径14米，试车直径达20米，高度10米。中信重工科研团队负责人介绍，该竖井掘进机采用全新施工方法，可减少作业时间，节省建井总周期。

14米竖井掘进机主要应用于城市井筒式地下车库施工，地铁盾构机始发、通风竖井施工，以及城市有限空间竖井施工、各类地下建筑物的服务和进出通道等施工。其正式服役后，将会打破城市地下管廊施工瓶颈，有效缓解城市地面停车难题。(洛报融媒记者 赵志伟/文 通讯员 雷正道/图)