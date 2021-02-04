洛阳开展夏季臭氧与PM2.5污染协同控制攻坚行动

洛报融媒记者2日从洛阳市污染防治攻坚办获悉，今年夏季，洛阳市将实施臭氧与PM2.5污染协同控制攻坚，提高大气污染治理的精准性、科学性、系统性和有效性，进一步改善环境空气质量。

洛报融媒记者2日从洛阳市污染防治攻坚办获悉，今年夏季，洛阳市将实施臭氧与PM2.5污染协同控制攻坚，提高大气污染治理的精准性、科学性、系统性和有效性，进一步改善环境空气质量。

近年，洛阳市臭氧污染问题日益凸显，已成为影响全市夏秋季节环境空气质量的重要因素。挥发性有机物是形成臭氧的重要前体物，也是PM2.5的重要组成部分，加强挥发性有机物综合治理是控制臭氧污染、改善环境空气质量的重要途径。

洛阳市在挥发性有机物综合治理方面虽取得一定成效，但仍然存在无组织排放、治污设施建设质量良莠不齐、废气收集率低、源头替代不足等问题。按照洛阳市污染防治攻坚办印发的《洛阳市2021年夏季O3与PM2.5污染协同控制攻坚实施方案》部署，洛阳市将聚焦重点区域、重点时段、重点行业、重点企业，开展臭氧与PM2.5污染实施协同控制攻坚行动。