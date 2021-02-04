《中国共产党统一战线工作条例》知识竞赛启动

为推动广大统战成员及社会各界人士更好地学习宣传、贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，不断提高我市统一战线工作科学化、规范化、制度化水平，进一步发挥新时期统一战线凝聚人心、汇聚力量的法宝作用，即日起，洛阳市学习《中国共产党统一战线工作条例》(下简称《条例》)线上答题知识竞赛正式启动。

为推动广大统战成员及社会各界人士更好地学习宣传、贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，不断提高我市统一战线工作科学化、规范化、制度化水平，进一步发挥新时期统一战线凝聚人心、汇聚力量的法宝作用，即日起，洛阳市学习《中国共产党统一战线工作条例》(下简称《条例》)线上答题知识竞赛正式启动。

此次竞赛是《条例》新媒体宣传月活动的一部分，由中共洛阳市委统战部主办，洛阳网承办。即日起至6月17日，参赛者进入“同舟河洛”微信公众号，点击菜单栏“条例答题我参与”或扫描下方二维码即可进入《条例》知识竞赛答题页面，根据提示进行信息登记后方可参与答题。

扫描二维码即可进入《条例》知识竞赛答题页面

竞赛题目均出自《中国共产党统一战线工作条例》且均为单选题，每次答题由系统随机抽取10道题目，总分为100分。答题完毕后系统将实时更新各县(区)各单位答题参与度，并按照单位平均分值由高到低设置榜单。《条例》新媒体宣传月期间，各单位成绩排名将于每周在洛阳网等市属媒体公布，活动结束时通报总成绩。

市委统战部相关负责人表示，为促进《条例》贯彻落实，专门开发了线上答题程序，这一程序是竞赛平台，更是学习平台，以此不断引导全市各界在学习中答题、在答题中学习。同时也是对广大群众及统战成员前期学习(有声《条例》我领学、学习条例我接力、条例学习线上专题、《条例》答题划重点)成果的一次有效检验。(见习记者 蔡怡荷)