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“出彩河南人”2021最美教师候选人公布 洛阳一位教师入选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.06.02 11:23

　　今日，省教育厅发布消息，经“出彩河南人”2021最美教师宣传推介活动组委会明确，2021最美教师20名候选人正式产生，洛阳教师王丽娟入选候选人名单。

　　据介绍，王丽娟是栾川县特殊教育学校的一名特教老师，1980年出生，中共党员。多年来，她把一腔热血投入对特殊孩子的关爱上，用常人难以想象的耐心、爱心和信心来教育、温暖残疾学生。针对学生们的不同特长，她因材施教，让“每一个孩子都有人生出彩的机会”，通过艰苦的训练，把这群特殊的孩子带上了全国的领奖台。在她的指导下，学校22名特奥运动员代表河南出征2019年中国特奥会冬季项目比赛，夺得22金、14银、10铜，共46枚奖牌；2020年1月，又在“第四届中国残疾人冰雪运动季”中创造了10金、3银、1铜的佳绩……她积极倡导残疾学生职业教育，参与开发的适合轻度残疾孩子的洗车课和手工制作课于2019年1月落地生根，学校还成立了残疾人教育实践、培训实习、就业创业基地。面对残疾学生，她手把手教导，在他们的心田播下自尊、自信、自立、自强的种子。因在教育战线上的突出贡献，王丽娟近年来先后获得洛阳市师德标兵、最美教师和优秀教师称号。

　　“出彩河南人”2021最美教师宣传推介活动由省委宣传部、省委高校工委、省教育厅等主办，旨在挖掘宣传一批爱岗敬业、无私奉献的优秀教师典型，大力宣传党员教师的先锋模范作用，激励引导广大教师以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身教育事业。活动启动以来，组委会共收到各地、各校上报事迹材料140件，本着公平、公正、公开和向基层一线教师倾斜的原则，经过初评，确定了20名候选人。（洛报融媒记者 孟山）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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