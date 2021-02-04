洛阳再添一家国家大学科技园

今日，洛报融媒记者从市科技局获悉，科技部日前公布了第十一批国家大学科技园认定结果的通知，洛阳理工学院国家大学科技园入选第十一批国家大学科技园。

今日，洛报融媒记者从市科技局获悉，科技部日前公布了第十一批国家大学科技园认定结果的通知，洛阳理工学院国家大学科技园入选第十一批国家大学科技园。

洛阳理工学院国家大学科技园是省科技厅、教育厅重点培育的全省五所高校大学科技园之一。该科技园充分依托洛阳理工学院的学科和科技资源优势，以“创新资源集成、科技成果转化、科技创业孵化、创新人才培养、开放协同发展养”为核心功能，以“新材料、机器人与智能制造、大数据与人工智能、文化创意”为重点发展领域，目前已累计培育创新团队152支，孵化科技型中小微企业200家，辅导创业创新人员3000余人。