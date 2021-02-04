【出彩洛检人】陈晓波：忠诚履职恪尽职守 高点定位争先创优

学习先进典型， 弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护 公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作 业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

学习先进典型， 弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护 公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作 业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

唱响时代主旋律，讲好检察故事、传递检察声音。近日，洛阳市检察院对20名“出彩洛检人”候选人先进事迹进行展播。用党性的凝聚力、榜样的感召力、典型的引领力，积极营造争先创优的浓厚氛围。

陈晓波，偃师区人民检察院一级员额检察官，2019年4月至今担任偃师区检察院第四检察部主任。

在工作中，陈晓波始终把政治放在第一位。在所从事的民事、行政、公益诉讼检察工作中，他坚决贯彻落实好习近平法治思想和中央依法治国的有关部署，在思想上政治上与偃师区检察院党组保持高度一致，坚持原则、秉公办案，不论是办案还是接待来访群众，始终能够做到廉洁自律，无私奉献。

检察机关内设机构改革后，四大检察中有三项工作都在第四检察部，陈晓波深感责任重大，为均衡有效地把所负责的三大业务工作都干出彩，他带领大家紧盯洛阳市检察院考核方案，对工作进行整体谋划，通过落实高点定位、突出重点、全面发力的工作思路，打开了民事、行政检察和公益诉讼检察的工作局面。

在民事检察工作中，陈晓波曾办理过一起涉及影响企业生产经营的案件。为保证涉案企业正常生产，他积极配合偃师区检察院负责该案的领导，协调当地法院执行部门，妥善处理解决了该民营企业生产经营活动的复杂问题，既使该案申请人的诉权得到了合理的维护，又使被申请人的企业生产经营活动也得以顺利开展，企业生产经营困境也因此得到缓解。

在行政监督检察中，陈晓波重点在非诉执行案件监督上下功夫，一方面加强对法院行政审判和执行活动的监督，另一方面对于行政机关执法中存在的违法问题也及时发出监督检察建议，督促其整改，真正实现行政检察“一手托两家”的职能定位。

“检察公益诉讼是检察机关的一项新业务，我在这方面下劲最大，成效也很明显。”陈晓波说。工作中，他通过积极落实“河长+检察长+警长”治河模式，参与“携手清四乱保护母亲河”专项行动，有力地督促相关职能部门和镇政府履行职责，守护了伊洛母亲河。

陈晓波说，他虽然在平凡的检察岗位上作出了一点成绩，但与党委政府和人民群众的要求和期待还有很大差距，他将以近期开展的政法队伍教育整顿和党史学习教育为契机，提高政治觉悟和党性修养，牢记初心使命，加压奋进，扎实工作，履职担当，开拓创新，高质量做好各项检察工作，为检察事业增光添彩，以更加优异的业绩迎接建党100周年！（通讯员/刘晗）