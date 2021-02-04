感悟红色精神，砥砺初心使命丨洛阳中院党史学习教育专题读书班开班

百年党史波澜壮阔，司法初心历久弥坚。为深入推进全市法院党史学习教育，推动机关党建工作再上新台阶，5月28日、29日，洛阳中院举办了为期2天的党组中心组党史学习教育专题读书班，市中院全体在洛院领导、县处级以上干部和各部门负责人参加了读书班。

百年党史波澜壮阔，司法初心历久弥坚。为深入推进全市法院党史学习教育，推动机关党建工作再上新台阶，5月28日、29日，洛阳中院举办了为期2天的党组中心组党史学习教育专题读书班，市中院全体在洛院领导、县处级以上干部和各部门负责人参加了读书班。

悟思想 夯实理论根基

市委党校党史党建教研部副主任、副教授吕新江以《深入学习“四史”，坚定“四个自信”》为题，为读书班作首场辅导报告。

吕新江从学习“四史”的总体把握、具体内涵、现实要求三个方面对学习“四史”进行了论述。在学习“四史”的具体内涵上，他阐明“为什么学”、“学什么”、“怎样学”；在学习四史的现实要求方面，他重点指出要结合法院本职工作，做好“四个想一想”——如何学党史、如何悟思想、如何办实事、如何开新局，促使大家更加知史爱党、更加坚定“四个自信”、持续发扬优良作风、汇聚起高质量发展的磅礴力量。5月28日下午，市委党校科研处副教授张亚飞以《学党史、悟思想、干实事、开新局》为题进行授课，从开展党史学习教育的重大意义、准确把握中国共产党百年辉煌历程和汲取党史力量奋进社会主义现代化新征程三个方面解读习近平总书记在党史学习教育动员大会上重要讲话。

砺党性 赓续精神血脉

5月29日上午，读书班学员走进八路军豫西抗日独立支队队部旧址，重温百年党史、聆听专题党课，缅怀革命先辈，汲取红色力量，激励责任担当。5月29日下午，市委党校党史党建教研部主任、副教授王洲以《百年大党的历史坐标》为题，从“从民族战争看百年中国共产党”“从红色文化看百年中国共产党”“从先进人物看百年中国共产党”等三个方面阐述了中国共产党领导下的中华民族，从站起来、富起来、到强起来的百年历史。

为期两天的专题读书班虽然时间较短，但收获满满。大家纷纷表示，此次培训内容丰富、形式新颖、实用性强，将在深入开展党史学习教育上下功夫，真正做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、明确方向，用党的光荣传统和优良作风坚定信念、凝聚力量，用党的实践创造和历史经验启迪智慧、砥砺品格，推动党建工作与法院审判执行业务的深度融合，锻造过硬法院队伍，在深化提升“9+2”工作布局、高质量建设现代化洛阳都市圈中奋勇争先，为“十四五”开好局、奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章提供有力司法保障，以优异成绩迎接建党100周年。（通讯员/王雨潇）