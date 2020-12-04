外地游客爬山迷路 救援人员搜寻解困

夏天到来，不少市民选择到山里游玩，放松的同时别把完全抛之脑后。近日，一郑州游客到偃师区一山上游玩迷了路，救援人员用了近40分钟找到人，天热加上心急如焚，游客浑身湿透。专业人士提醒，切忌受好奇心驱使去未开发的景区，在山里应警惕中暑与失温。

夏天到来，不少市民选择到山里游玩，放松的同时别把完全抛之脑后。近日，一郑州游客到偃师区一山上游玩迷了路，救援人员用了近40分钟找到人，天热加上心急如焚，游客浑身湿透。专业人士提醒，切忌受好奇心驱使去未开发的景区，在山里应警惕中暑与失温。

外地游客迷路被困山上

5月29日中午，偃师区公安分局佛光派出所辅警魏智权接到一起报警称，在府店镇车李村一个名为小长城的景点，一名游客因迷路被困。魏智权说，小长城处于半开发状态，位于海拔六七百米的刀背山山上。

魏智权与两名同事到达山脚下，拨打被困游客的电话得知，对方姓雷，通话时明显感觉到雷先生很着急。他一边安抚雷先生的情绪，一边了解情况。魏智权大致判断雷先生位于山南半山腰的位置。“你站在原地不要动，我们马上到。”魏智权等人立即上山。

魏智权他们在山里寻找了近40分钟，终于找到被困游客，因天热加上心急如焚，雷先生浑身湿透。看到救援人员，他脸上露出了笑容。

不熟悉周边环境，在山上迷路时有发生

魏智权等人将雷先生护送下山后了解到，雷先生是郑州人，在网上看到消息说小长城景色优美，便独自一人前来，往山上进发时发现山上岔路太多，没找到小长城反而迷了方向，无奈之下选择报警求助。

“刀背山名气不小，很多外地游客慕名前来游玩。”魏智权说，不过山上有不少岔路，对于不熟悉地形的人来说很容易迷路，这是近期他们接到的第二起游客迷路求助报警。

天气越来越热，不少市民到山里游玩，会出现因选择线路时走未经开发的区域，导致迷路被困山上的情况发生。市民孟先生和朋友周先生在栾川县庙子镇庄子村怡景苑小区购买了养老公寓，去年4月底，他们带着孩子到小区后山上游玩，因不熟悉周边环境，加上山陡坡滑，仨人不慎迷路被困。当地消防队员接到求助，将他们营救下来。

大部分意外是在迷路的状况下发生的

市神龙水上义务搜救队户外中队中队长张春莹说，迷路是山岳事故中的“头号杀手”，大部分意外是在迷路的状况下发生的，不建议大家走不了解路况的山道，一旦迷路应报警求救，并在安全地带等待救援，不要大范围移动，需要探路时最少两人同行，对于有岔路的地方做好标记。

夏天天气多变，张春莹提醒市民，出行前应特别关注天气预报，高温或降雨都可能给出行人员带来危险。为避免中暑，游玩时尽量避开中午高温时段，如出现中暑征兆，应快速转移到阴凉、通风地段，及时补充水分及电解质。

张春莹说，夏季其实也有失温的危险，在户外遇到降雨加强风天气，蒸发及对流会加速体温散失，出行前应带上雨具、保温毯、防水袋、照明等装备，在爬山过程中如遇强降雨等天气，应快速离开河道、山脊线，找到避风、避雨场所，换下湿衣服，把保温毯裹在身上，防止失温。“大家到山里游玩，应控制住好奇心和探索欲，在山上迷路的后果要比想象的严重。”张春莹提醒。（记者 魏巍 通讯员 姚红燕）