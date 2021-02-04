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村志编纂在洛阳方兴未艾 “文化寻根”助推乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.06.02 08:55

　　日前，偃师区翟镇镇《翟镇村志》出版发行，该村志与一年前出版的《二里头村志》获得省地方史志相关部门领导与专家学者的高度评价，被誉为“志坛双璧”。以这两部村志为代表，我市掀起村志编纂的热潮，村志编纂工作走在全省前列。

　　村志既是留住“乡愁”的重要载体，也是文化自信的彰显。受访专家学者认为，我市在编纂村志方面具有“先天优势”，编纂村志不仅是“寻根之旅”，更能助推乡村振兴。

　　村志编纂兴起，留住“看得见的乡愁”

　　近日，记者在偃师区翟镇镇翟西村村民庞红军家中看到，他正在翻阅《翟镇村志》，这部村志刚出版发行不久。看到书中记载的事情，庞红军称自己对村庄的发展历史有了更清晰的认识和理解。

　　眼下，我市不少地方积极投入编纂村志的浪潮中，仅在偃师区内，就有山化镇的石家庄村、顾县镇的史家湾村和段湾村、岳滩镇的喂羊庄村等村庄的村志正在紧锣密鼓地编纂。主持编纂村志的多为村里的乡贤，他们希望记录村庄的历史变迁，留住“看得见的乡愁”。

　　参与编纂村志的受访者感慨，其实编纂村志对于很多地方来说属于“抢救性工程”，因为参与这项工作的不少是七八十岁的老人，如果这一辈人不在了，那么村庄的历史与记忆就会随着他们一起消失在历史的长河中。

　　记者从中共洛阳市委党史研究室(市地方史志研究室)获悉，据初步统计，截至目前，我市已公开发行村志9部，内资出版或以其他方式出版87部，另有82部已完成初稿或已启动编纂。其中，由中州古籍出版社出版发行的《二里头村志》与《翟镇村志》，成为村志中的“翘楚”。

　　去年年底，河南志鉴高质量发展论坛在郑州举办，论坛聚集了我省地方史志相关部门领导和专家学者。在这场高级别的论坛上，《二里头村志》与《翟镇村志》村志获高度评价。

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[ 责任编辑：崔利利]
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