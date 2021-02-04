民警进校园开设“我教爸妈防诈骗”课堂

昨日，涧西区西苑路实验小学的小诺小朋友在收到妈妈的六一儿童节礼物后，也送给了妈妈一份礼物——一封亲手写的防电信网络诈骗宣传信。
昨日，涧西区西苑路实验小学的小诺小朋友在收到妈妈的六一儿童节礼物后，也送给了妈妈一份礼物——一封亲手写的防电信网络诈骗宣传信。
昨日，涧西区西苑路实验小学的小诺小朋友在收到妈妈的六一儿童节礼物后，也送给了妈妈一份礼物——一封亲手写的防电信网络诈骗宣传信。5月31日，市公安局涧西分局郑州路派出所民警走进校园开设“我教爸妈防诈骗”课堂，鼓励小学生给父母写封信，给父母“上反诈课”。（记者 申利超 通讯员 魏孝群 摄影报道）
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