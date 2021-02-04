100岁的徐凤仙：儿孙孝顺心舒畅 幸福生活比蜜甜

徐凤仙，1921年出生于现孟津区城关镇九泉村，1942年嫁到城关镇东小梵村周家，养育5个儿子、2个女儿。

满院花红叶绿，老人细心呵护

个人经历

徐凤仙，1921年出生于现孟津区城关镇九泉村，1942年嫁到城关镇东小梵村周家，养育5个儿子、2个女儿。如今，老人有6个孙子、9个孙女、4个重孙子、4个重孙女、2个玄孙女，现在由儿女们轮流赡养，在五世同堂近百口人的大家庭中乐享幸福晚年。

儿媳细心又孝顺，修剪指甲有耐心

幸福密码

日前，记者来到徐凤仙家，只见院内、院外种植有核桃、石榴、李子等多种果树，环境十分优美。儿孙们正在后屋门前陪老人聊天，给老人按摩、剪指甲。见有人来，老人忙吩咐儿子拿凳子，并急忙起身让座，思路清晰，声音洪亮，脸上挂满了笑容。

老人的大儿子周票子说，他的母亲艰苦朴素，勤俭持家，靠种地养育了7个儿女，付出的艰辛可想而知。为了报答母亲的养育之恩，儿女们都很孝顺，虽说老人如今由儿女们轮流照顾，但其他人只要有空就会来看望她，尽量多陪她聊聊天，让她身心舒畅。

说话间，老人的二孙子、孙媳提了一大兜好吃的来看望奶奶，老人高兴的合不拢嘴，起身拉住孙媳的手，让她坐在自己身边。孙媳顺手拿起一个香蕉剥给老人吃，老人咬了一口连声说：“甜！甜！”直夸孙媳既懂事又孝顺。