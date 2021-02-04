洛阳市开展未成年人保护法主题宣传活动

昨日，由市民政局牵头的《中华人民共和国未成年人保护法》主题宣传暨未成年人保护工作宣传月活动启动仪式在周王城广场举行。
昨日，由市民政局牵头的《中华人民共和国未成年人保护法》主题宣传暨未成年人保护工作宣传月活动启动仪式在周王城广场举行。
昨日，由市民政局牵头的《中华人民共和国未成年人保护法》主题宣传暨未成年人保护工作宣传月活动启动仪式在周王城广场举行。市教育局、市公安局、市妇联、市残联等儿童联席会议成员单位及市馨悦社会工作服务中心等，通过文艺演出、分发宣传资料、心理咨询、法律咨询等方式，开展了形式多样的宣传活动。（记者 仝景菁 通讯员 杨志强 陶军 摄影报道）
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