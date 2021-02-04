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洛阳市关工委系统举行欢庆六一系列活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.06.02 08:45
西工区关工委在凯旋路小学举行欢庆六一活动

　　记者从市关工委获悉，为庆祝六一儿童节，连日来，我市关工委系统组织开展了丰富多彩的活动。

　　六一儿童节前夕,市关工委与洛阳三彩艺术博物馆等部门举行了第九届“小手画三彩”全国儿童三彩釉画大赛，共收到来自全国各地少年儿童的作品6535份，最终评出特等奖、金奖、银奖、铜奖共计200名。洛阳三彩艺术博物馆将获奖作品烧制成三彩陶瓷釉画，赠送给获奖选手。

　　我市各级关工委也组织开展了各具特色的活动。伊川县慈善医院关工委在平等乡中心小学举行了庆六一“爱眼讲座”暨“爱心捐赠”活动，为同学们举行了一场生动的爱眼知识讲座；汝阳县关工委、瀍河区关工委联合有关单位开展了“检爱同行，共护未来”——检察院开放日活动；西工区关工委举行了“童心向党，礼赞百年”庆六一暨迎接建党100周年活动；老城区关工委开展了“与爱同行庆六一”主题活动，为辖区学校的40名困难学生送去了文具和羽毛球拍等节日礼物；偃师区关工委联合有关单位举行了“庆六一，献爱心”红色书籍捐赠仪式；河南科技大学关工委组织开展“童心向党，爱寄红里”主题活动，14名大学生宣讲团成员组成的支教小分队来到红里小学，为留守儿童送去特别的关爱。（记者 孙小蕊 通讯员 张兰萃 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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