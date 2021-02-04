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“抽电子烟能戒烟”是误区 官方明确电子烟危害健康

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.06.02 08:46

　　5月31日是第34个世界无烟日，今年世界无烟日的主题是“承诺戒烟，共享无烟环境”。说到戒烟，不得不提近年来销量不断增加，甚至在青少年群体中逐渐流行的电子烟产品。电子烟是否有危害？是否有助于戒烟？记者进行了采访。

　　误区：改抽电子烟可以戒烟

　　近年来，电子烟一度成为吸烟者口中的“戒烟神器”，在各大商超，电子烟的专柜日益增多，电子烟的消费者也越来越多。

　　电子烟的原理是通过电子加热，将液态状的烟油蒸发，制成烟雾被吸入体内。这类烟雾不经过燃烧，不含不完全燃烧产生的致癌物，因此电子烟一度被认为是安全的。

　　在采访中，记者了解到，不少抽电子烟的市民，以前都是抽卷烟的“烟民”，抽电子烟是为了戒烟。然而，不少“烟民”发现，抽电子烟后，仍不能完全戒除卷烟，甚至有些市民表示，他们以前并不抽烟，但接触电子烟后，开始对卷烟产生兴趣。国外有研究机构在对44000名9年级至12年级学生调查后发现，电子烟使用与随后的烟草使用之间存在很大的联系，使用电子烟的青少年有可能抽卷烟。

　　官方明确：电子烟不安全，有害健康

　　市中心医院呼吸与危重症科副主任医师马原说，其实，抽烟之所以会让人上瘾，是尼古丁在作祟，而电子烟含有尼古丁，同样会让人上瘾。“显然，改抽电子烟，并不是科学有效的戒烟手段。”马原说。

　　马原说，除了让使用者产生依赖性，尼古丁还会对胎儿的发育产生不良影响，并可能导致心血管疾病。胎儿和青少年接触尼古丁可能对大脑发育造成不良后果，导致学习障碍和焦虑症。

　　此外，有研究表明，电子烟的烟液和烟雾中含有害物质，包括甲醛、乙醛、丙醛、多环芳烃以及烟草特有的亚硝胺等致癌物；电子烟的气溶胶中还含有重金属，如银、铝、铁、铬、镍、铜等；电子烟会增加心血管疾病、肺部疾病的发病风险。

　　为了对电子烟产品进行管控，2019年，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布通告，要求不得向未成年人销售电子烟，不得通过互联网销售电子烟，不得通过互联网发布电子烟广告。

　　今年5月26日，国家卫生健康委在北京发布《中国吸烟危害健康报告2020》。与2012年原卫生部发布的旧版报告相比，《中国吸烟危害健康报告2020》新增加了电子烟的健康危害章节，官方首次明确“有充分证据表明电子烟是不安全的，会对健康产生危害”。

　　如何科学戒烟，专家有这些建议

　　那么，有烟瘾的市民该如何科学有效地戒烟？

　　河南科技大学第二附属医院呼吸内科主任医师梁军说，抽烟者对香烟的依赖有心理和身体两方面，戒烟能否成功，最主要的是看抽烟者是否真的有强烈的主观意愿要戒烟。

　　“我们曾经遇到过不少因戒断反应而放弃戒烟的案例，也遇到过每天抽三四包烟、烟龄几十年的患者被诊断出肺癌后，马上戒烟，并且自己表示没有任何戒断反应的例子。”梁军说，这充分说明了意志力在戒烟中的作用。

　　“在戒烟过程中，市民想抽烟时，可以通过吃水果、运动、听音乐等方式转移注意力。”马原说，戒烟困难的市民，还可到医院寻求帮助，医生会针对市民对尼古丁的依赖程度，帮助市民制订戒烟计划、进行心理辅导，或使用药物辅助戒烟。(记者 郭秩铭 通讯员 牛然 王美娟)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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