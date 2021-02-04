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产业一“特”天地宽（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.06.02 08:34

　　关切询问白元镇的特色产业是什么，深入了解葛寨镇因地制宜培育的富硒小米产业，时隔两年多再赴葛寨镇烟涧村探访该村青铜器制作产业……日前，市委书记李亚到伊川县督导调研，在满满行程中，“特色产业”主题调研占据不小分量，传递出坚定不移发展特色产业的鲜明信号。

　　在推进乡村振兴进程中，各地资源禀赋千差万别，只有结合实际条件，因地制宜发展特色产业、打造独家招牌，才能拥有“人无我有、人有我优”的竞争力。就在前不久，习近平总书记在河南视察时重点关注了南阳的艾草、月季、猕猴桃，这是总书记自去年以来实地探访柞水木耳、云州黄花、沙县小吃、柳州螺蛳粉等地方名产之后，再次聚焦特色产业发展。为何对此格外关切？答案正在于无论是小木耳、小黄花，还是小艾草，这些特色“小”产业里，都蕴含着致富一方的大民生、振兴乡村的大作为。

　　五山四岭一分川，大小沟岔数十万，传统种植业没有优势，县区资源禀赋突出……特殊市情之下，洛阳深知发展特色产业的价值意义。这些年，从“十三五”时期构建“565”现代产业体系，到面向“十四五”擘画“755”现代产业体系，特色产业均是重要组成部分，其中的牡丹产业已由过去单一观赏拓展至食用、药用、保健、化妆品等领域，产学研文旅深度融合。同样，我们立足实际、遵循规律，创造性发展沟域生态经济，53条市级沟域生态经济示范带“一沟一产业、一域一特色”，培育出新安樱桃、洛宁苹果、栾川山珍等一大批特色品牌，“穷山沟”变身“聚宝盆”，30余万山区群众从中受益，河洛山乡迎来广阔发展天地。

　　乡村振兴前景阔，产业一“特”天地宽。过去，是一个个立足独特地形地貌、气候条件、山水景观、历史文化等资源优势发展起来的特色产业，为我们决战决胜脱贫攻坚提供了“硬核”支撑；今天，“三农”工作重心转向全面推进乡村振兴，其深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚，更需要打好特色产业牌。立足资源禀赋、顺应群众意愿、紧扣市场需求，围绕产业结构调整，科学选准特色产业，宜农则农、宜林则林、宜渔则渔、宜游则游，避免同质化、低质化，善于“三产融合”“梳妆打扮”，我们就可以把资源优势转化为产业优势、发展优势，以特色产业的百花齐放，换来广袤乡村的潜力迸发！（张庆旭）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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