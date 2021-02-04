申请从事数字印刷经营活动在洛即可审批（承接落实权限下放 加快建设洛阳都市圈）

记者近日从市委宣传部了解到，根据省政府下发的《关于向郑州市洛阳市和郑州航空港经济综合实验区下放部分省级经济社会管理权限的通知》，该单位承接的5项省级审批类权限已承接到位，可在洛阳办理有关业务。

记者近日从市委宣传部了解到，根据省政府下发的《关于向郑州市洛阳市和郑州航空港经济综合实验区下放部分省级经济社会管理权限的通知》，该单位承接的5项省级审批类权限已承接到位，可在洛阳办理有关业务。

“我们及时调整部门权责清单并向社会公布，认真完成承接审批事项最小化颗粒清单在洛阳政务网的录入工作，4月22日与省委宣传部(省新闻出版局)签订委托协议书，目前5项下放的审批类权限已全部承接到位。”市委宣传部相关负责人介绍。

据悉，这5项权限有关业务均采取线上和线下结合方式办理，企业可根据自身实际情况选择，也可咨询市、县两级宣传(新闻出版)部门办理。其中，数字印刷企业设立、变更审批和出版物批发单位设立、变更审批等权限的下放，将有力促进我市新闻出版行业转型升级，推动新闻出版产业绿色化、智能化、高质量可持续发展。

另外，此次省委宣传部(省新闻出版局)同时向我市下放了著作权登记的实质性审核权，申请人报市委宣传部审核合格后，报省版权局办理登记。图书、期刊印刷委托书备案和印刷企业年度报告公示2项职权，也已下放到我市。

市委宣传部(市新闻出版局)相关负责人表示，将在承接好省级下放权限的基础上，进一步优化办理流程，提升服务效能，创建良好的新闻出版营商环境，助推产业发展，助力洛阳都市圈建设。