市提前二批的两个志愿具体咋录取？洛阳市教育局中招办进行解答

市提前二批的两个志愿，具体按照什么原则录取？网上志愿填报平台登录不上，到底咋回事？目前，我市中招志愿填报正在进行，针对考生、家长的疑问，市教育局中招办相关负责人进行解答。

市提前二批的两个志愿，具体按照什么原则录取？网上志愿填报平台登录不上，到底咋回事？目前，我市中招志愿填报正在进行，针对考生、家长的疑问，市教育局中招办相关负责人进行解答。

关键词 登录平台

●问：昨晚给孩子报志愿，平台一直登录不上，这是咋回事？

答：由于该平台为全省中招志愿填报唯一平台，除了我市考生，河南省内其他市考生也要登录该平台填报志愿，个别时间段可能会因登录人数过多导致系统卡顿。6月4日24时前，该平台每天24小时开放，家长可在早晨、晚上登录人数较少时尝试。此外，还可试试使用省招办推荐的IE8、360、QQ、火狐、搜狗浏览器等。

●问：我不会操作电脑，能否让其他家长帮忙给孩子报志愿？

答：一台电脑同时只能供一名考生使用，志愿填报原则上应由家长或考生本人完成，以免后期出现不必要的麻烦。具体志愿填报流程，可参考本报5月29日A06版。

●问：用手机登录平台，二维码一直刷新不出来该咋办？

答：可试试用电脑登录。

●问：志愿填报完成后，账号和密码找不到了，现在登录不上怎么办？

答：若忘记账号，考生可通过所在初中班主任到学校教务处查询；若忘记密码，可在平台上输入登录账号、学生姓名、身份证号、验证码，通过注册邮箱或手机号码找回。