发挥高校学科优势 助力乡村振兴（我为群众办实事）

“小牛出生后要确保其尽快喝到初乳，之后再逐步添加苜蓿等草料。”近日，河南科技大学动物科技学院的教师来到洛阳成兴农业开发有限公司，现场解决企业在养殖过程中遇到的问题。

“小牛出生后要确保其尽快喝到初乳，之后再逐步添加苜蓿等草料。”近日，河南科技大学动物科技学院的教师来到洛阳成兴农业开发有限公司，现场解决企业在养殖过程中遇到的问题。

该企业位于伊川县鸦岭镇亓岭村，主要养殖西门塔尔、安格斯等品种肉牛。教师们现场了解肉牛身体状况、牛舍管理水平等，针对部分小牛生长缓慢的问题，现场给出解决方案。企业负责人殷仁旺说：“我养牛20多年了，用的都是‘土把式’，有问题还得靠专家来解决。”

自党史学习教育开展以来，河南科技大学动物科技学院立足实际，发挥专业优势，鼓励广大教师深入基层开展志愿服务，让教学科研成果惠及更多群众。该学院院长丁珂说：“我们学院的大多数专业和农业农村发展都有着密切关系，我们希望通过农业科技服务和培训助推乡村振兴。”

截至目前，该学院共有4名河南省科技特派员、15名洛阳市科技特派员和1个畜禽养殖产业科技特派员服务团。学院教师深入我市养殖企业，通过集中培训、现场指导等方式，向农户传授饲料调制加工技术、畜禽绿色养殖技术、疾病综合防控和饲养管理技术等。(记者 郭飞飞 通讯员 廖成水 文/图)